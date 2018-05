Jazz Bonus : Albert Mangelsdorff - The Jazz Sextet

Hans Gertberg, rédacteur en chef depuis 1952 de "Jazz at the NDR", avait invité à Hambourg un groupe qui était alors en tournée européenne et dont il pressentait qu’il irait comme un gant au tromboniste Albert Mangelsdorff, alors agé de 29 ans.

“The Jazz Sextet” était le nom de cet ensemble sans piano. Mangesldorff s’y retrouve en compagnie de deux maîtres de la West Coast, les saxophonistes Bob Cooper et Bud Shank, qui recourent aussi au hautbois pour le premier et à la flûte pour le second. En lieu et place d’un pianiste, il y a le guitariste Attila Zoller, moins dans un rôle harmonique que pour son inventivité quand il prend un solo. Les fondations sont assurées par Karl Sanner, batteur très sollicité à l’époque, et par un tout jeune Gary Peacock (tout juste 21 ans) à la contrebasse.

Pour un morceau, la section des vents est renforcée par un autre “Américain en Europe”, le clarinettiste Tony Scott, qui était lui aussi en tournée sur le vieux continent. Avec lui, la version enregistrée de Yesterday de Jerome Kern est un véritable voyage autour du monde de 20 minutes, avec une très novatrice diversité de sons et de rythmes. Que ce soit en sextet ou en septet, cet ensemble s’avère sacrément en avance sur son temps !