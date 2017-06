Jazz Bonus : Æon Trio - Elegy

Sortie chez TRTPK (dist Socadisc) de “Elegy” du Æon Trio, à mi chemin du classique et du jazz. La violoncelliste Maya Fridman s’explique : “Nous avons rencontré certains des morceaux de cet album par pure chance. Atzko et moi nous sommes rencontrés et avons improvisé pour la première fois le 18 juin, l’an passé. Improvisé paraissait facile et fluide comme l’eau. Mais nous avions toujours besoin de trouver des compositions qui nous inspireraient et nous donneraient des idées. J’ai été très heureuse quand Atzko est arrivé avec l’idée de jouer Utviklingssang de Carla Bley, Lonely Woman de Ornette Coleman et Zingaro par Antônio Carlos Jobim. Frans a suggéré de jouer sa valse favorite de Gary McFarland. En tout cas, tout s’est naturellement assemblé. Mais notre première idée était de ne pas se limiter à des compositions de jazz mais aussi de livrer nos propres interprétations de classiques. Lamento de Gabriel Fauré nous a donné l’espace pour improviser et j’ai ressenti comme si nous apportions une nouvelle dimension à cette magnifique pièce. Quand Atzko m’a donné la partition de Elegy de John Williams, j’ai d’abord été perplexe parce que c’était tellement différent des autres morceaux. Mais ça a fonctionné ! Donc, c’est comme ça que tout s’est mis ensemble...nous avions tellement d’idées pour l’album que tout ne tenait pas sur la longueur d’un CD, alors nous avons dû choisir les meilleures pièces et improvisations.”

Maya Fridman (violoncelle)

Atzko Kohashi (piano)

Frans Van Der Hoeven (contrebasse)