Jazz Bonus : Cinquantenaire de l'assassinat Martin Luther King

"Don't Forget Where You Came From" (n'oublie pas d'où tu viens) chante Archie Lee Hooker. Et effectivement, il vient de loin, d'un autre monde qu'on pourrait qualifier de tiers quoique situé dans le pays le plus prospère du globe.

Archie Lee est né au coeur du Mississippi Delta, à l'est de Clarksdale, à Lambert, dans le comté de Quitman, l'un des plus pauvres et les moins peuplés de la région. En 1966, Martin Luther King, s'y était rendu et bouleversé par la découverte de la misère qui y régnait, avait décidé que Quitman où la population est noire à 70% serait le point de départ d'une "Poor People March" vers Washington, la capitale fédérale, pour interpeller le gouvernement. Regroupant des milliers de métayers et de militants des droits civiques, elle eut lieu en 1968, sous les lazzis, les quolibets et les insultes des suprémacistes blancs peu de temps après l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Cette terre de détresse est pourtant riche, où une agriculture industrielle, hautement mécanisée produit du coton, du riz, du soja, en quantité. Mais l'emploi a disparu. Seul solution, l'exil.

De nombreux bluesmen et non des moindres sont originaires ou ont vécu dans le coin avant de partir vers les grandes villes du nord : notamment l'oncle d'Archie, John Lee Hooker, le pianiste Sunnyland Slim, l'harmoniciste James Snooky Prior et autre cousin : le guitariste slide Earl Hooker. Dans la bourgade de Lambert aujourd'hui en ruines, où florissaient jadis les juke-joints sur la 8ème rue, un saint homme, le guitariste Johnnie Billington surnommé Mr Johnnie, revenu de son exil à Chicago, avait ouvert une "Blues Academy" pour garder le blues vivant et aider les jeunes désœuvrés à s'en sortir. La mort de Mr Johnnie en 2013 a mis fin à ce rêve.