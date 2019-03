Jazz Bonus : 42ème concours national de jazz de la Défense

Ce concours de haut niveau, organisé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, est ouvert à tous les courants du jazz. Il permet de soutenir le développement de carrière d'un groupe et d'un instrumentiste par l'octroi de prix financiers : les lauréats du Prix de groupe et du Prix d'instrumentiste recevront respectivement 5 000 € et 1 500 € en aides professionnelles.

Ce concours est depuis 42 ans le dénicheur de nouveaux talents parmi les musiciennes et musiciens représentant tous les courants du jazz. Il a récompensé un grand nombre de leaders de la scène française.

Les lauréats sont choisis par un jury composé de diffuseurs, programmateurs, journalistes, attachés de presse ou tourneurs, spécialisés dans le jazz. Depuis 42 ans, le jury a déjà récompensé un grand nombre de leaders de la scène française : Bojan Z, Laurent Cugny, Julien Lourau, Pierre de Bethmann, Antoine Hervé, Le Sacre du Tympan, Le Collectif Mû, Erik Truffaz et plus récemment Anne Quillier ou Laurent Coulondre. Quant à Youn Sun Nah, elle fut lauréate en 1994…

Les inscriptions pour le 42ème Concours sont ouvertes jusqu'au 27 mai 2019.

Les six groupes sélectionnés se produiront sur la grande scène de La Défense Jazz Festival les 25 et 26 juin pour un concert de 30 minutes chacun.

