Jazz au Trésor : Tony Bennett - The Beat Of My Heart

Tony Bennett, cet immense crooner qui n’a cessé de frayer avec le jazz, signe en 1957 ce très singulier album. Il venait tout juste de démarrer une collaboration avec le pianiste et arrangeur anglais Ralph Sharon et ils eurent envie de s’entourer de quelques-uns des meilleurs batteurs et percussionnistes de l’époque : Chico Hamilton, Jo Jones, Art Blakey, Candido et Sabu !

Tony Bennett, voix

Nat Adderley, trompette

Robert Alexander, Jim Dahl, Kai Winding, trombone

Herbie Mann, Spencer Sinatra, William Slapin, flûte

Al Cohn, sax ténor

Ralph Sharon, piano, arrangements

Eddie Costa, vibraphone

John Pisano, guitare

Milt Hinton, Eddie Safranski, contrebasse

Art Blakey, Chico Hamilton, Jo Jones, Candido, Sabu, Billy Exiner, batterie

Enregistré à New York, 27 juin – 25 octobre 1957