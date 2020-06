Jazz au Trésor : Tadao Sawai - Jazz Rock

La séquence des perles et des inédits ressortis de l’oubli. Cette semaine, la réédition chez Mr Bongo d’un ovni publié au Japon en 1973, « Jazz Rock », autour du koto des frères Tadao et Kazue Sawai et du maître du shakuhachi, Hozan Yamamoto.

On prétend que l’on ne peut juger un livre d’après sa couverture. Avec ce « Jazz Rock », on peut dire la même chose à propos du titre d’un disque. Certes l’on entre ici sur le terrain du jazz, certes on entend des distorsions de guitare électrique, mais « Jazz Rock » est davantage le mariage de pulsations funky et d’une instrumentation de spiritual jazz, associé avec la tradition de la musique Min’yô jouée sur le koto et le shakuhachi.

Publié à l’origine en 1973, l’album reflète bien son époque, tout en sonnant de manière totalement contemporaine. Le jeu de shakuhachi de Hozan Yamamoto confère à la musique une atmosphère hantée et onirique. On peut imaginer de longues herbes ondulant sous la brise ou une forêt de bambous bruissant dans le lointain sous une canicule estivale. Takeshi Inomata sur sa batterie, et les frères Tadao Sawai et Kazue Sawai sur leur koto respectif, ancrent solidement la musique et les arrangements du pianiste Norio Maeda lui donnent sa couleur.

Jusqu’à aujourd’hui, cet album était un collector hors de prix qu’une poignée de connaisseurs guettaient sur le marché d’occasion en ligne. Le voilà donc enfin disponible chez Mr Bongo. La sortie prévue à la mi-mai a été reportée au 17 juillet prochain.

Kuroda Bushi

Soran Bushi

Hietsuki Bushi

Sado-Okesa

Nanbu Ushioi Uta

Tadao Sawai, Kazue Sawai (koto)

Hozan Yamamoto (shakuhachi)

Kenji Yoshida (2), Takehisa Suzuki (trompette)

Tadataka Nakazawa (trombone)

Jake H. Concepcion (saxophone alto)

Norio Maeda (piano, arrangements)

Sadanori Nakamure (guitare)

Tatsuro Takimoto (contrebasse)

Takeshi Inomata (batterie)

Osamu Nakajima (percussions)

Enregistré en 1973