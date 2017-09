Jazz au Trésor : Sonny Clark - Four Classic Albums

Dans la série « Four Classic Albums », Avid Jazz (dist. UVM) consacre un double album à Sonny Clark : « Dial S for Sonny » en sextet et « Sonny Clark Trio » de 1057, « Cool Struttin’ » en quintet sax-trompette en 1958 et le moins connu « Leapin’ and Lopin’ » en quintet sax-trombone en 1961.

Quadruple occasion de se pencher autant sur Sonny Clark (1931-1963), aussi bien le compositeur (l’un des plus délicieux de ces années là, avec Freddie Redd, Hank Mobley et Kenny Dorham) que le pianiste très singulier, fluide, acéré et percussif, admiré de Bud Powell.

Après ses débuts en Californie, où son frère, pianiste lui aussi, l’avait fait venir, il s’installe à New York en 1957 et devient accompagnateur de Dinah Washington, avant de fréquenter Sonny Rollins, Charles Mingus, John Coltrane et quelques autres acteurs majeurs d’une évolution aventureuse du bebop. Détruit prématurément par l’héroïne, il fit l’objet d’un très bel hommage en 1985, dans un album « Voodoo » (sur Black Saint) signé d’un Sonny Clark Memorial Quartet où se retrouvaient John Zorn, Wayne Horvitz, Ray Drummond et Bobby Previte.

Bootin’ It

« Dial S For Sonny»

Art Farmer (trompette)

Curtis Fuller (trombone)

Hank Mobley (saxophone ténor)

Sonny Clark (piano)

Wilbur Ware (contrebasse)

Louis Hayes (batterie)

Enregistré à NYC, le 21 juillet 1957

Two Bass Hit

« Sonny Clak Trio »

Sonny Clark (piano)

Paul Chambers (contrebasse)

Philly Joe Jones (batterie)

Enregistré à NYC, le 13 octobre 1957

Blues Minor

« Cool Struttin’ »

Art Farmer (trompette)

Jackie Mclean (saxophone alto)

Sonny Clark (piano)

Paul Chambers (contrebasse)

Philly Joe Jones (batterie)

Enregistré à NYC, le 5 janvier 1958

Voodoo

« Leapin’ and Lopin’ »

Tommy Turrentine (trombone)

Charlie Rouse (saxophone ténor)

Sonny Clark (piano)

Butch Warren (contrebasse)

Billy Higgins (batterie)

Enregistré à NYC, le 13 novembre 1961