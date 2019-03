Jazz au Trésor : Sidney Bechet - Plays Sidney Bechet

La dernière décennie de Sidney Bechet (1897-1959)… C’est après avoir triomphé au Festival de jazz de Paris en 1949 qu’il décide de se fixer en France à partir de l’année suivante. Accompagné par les orchestres de Claude Luter et André Réwéliotty, il tient l’affiche du Vieux-Colombier et marque le festival d’Antibes Juan-les-Pins. Après son mariage en 1951 (à Antibes), il retournera brièvement aux États-Unis en 1953 avant de s’installer définitivement à Paris.

Durant les années 50, apparait dans huit films, rédige son autobiographie (La musique c’est ma vie) et obtient un Disque d’or en 1955. Son succès public dans ces années-là se traduira aussi par le fait que ses disques se retrouvent dans les juke-box… et les surprise parties. Un grand souffle lyrique et un engagement total dans un son de soprano énorme, pulpeux à souhait.

Ce « Sidney Bechet Plays Sidney Bechet » publié chez Jazz Image en LP ou CD, reprend, avec des photos de Francis Wolff, les albums « Sidney Bechet joue Sidney Bechet », avec les orchestres de Luter et Réwéliotty entre 1950 et 57, sur le premier CD et « Rendez-Vous avec Sidney Bechet » du 28 mai 1953 plus la séance « Bravo ! » avec le trompettiste Teddy Buckner du 4 juillet 1958 pour le second CD. D’un bout à l’autre, un sens mélodique exacerbé.

Marchand de poissons

Si tu vois ma mère

Sidney Bechet (sax soprano) avec Claude Luter et son Orchestre :

Guy Longnon (trompette)

Bernard Zacharias (trombone)

Claude Luter (clarinette)

Christian Azzi (piano)

Claude Philippe (banjo)

Roland Bianchini (contrebasse)

Moustache Galepides (batterie)

Enregistré à Paris, le 18 juillet 1952

Temperamental

Sidney Bechet (sax soprano) avec André Réwéliotty et son Orchestre :

Marcel Bornstein (cornet)

Guy Longnon (trompette)

Jean-Louis Durand (trombone)

André Réwéliotty (clarinette)

Yannick Singery (piano)

Zozo D’Halluin (contrebasse)

Michel Pacoud (batterie)

Enregistré à Paris, le 11 mars 1954

Lastic

Moulin à café

Sidney Bechet (sax soprano, voix) avec Claude Luter et son Orchestre :

Pierre Dervaux (trompette)

Bernard Zacharias (trombone)

Claude Luter (clarinette)

Christian Azzi (piano)

Roland Bianchini (contrebasse)

Moustache Galepides (batterie)

Enregistré à Paris, le 6 octobre 1950

