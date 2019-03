Jazz au Trésor : Sharón Clark - Do It Again

Sharón Clark est née à Washington. Inconnue de ce côté de l’Atlantique, elle a eu l’occasion de se produire dans nombre de grandes salles des États-Unis sur un répertoire de gospel et de tourner en Turquie, au Kirghizistan, en Russie et en Israël. Formée au Berklee College of Music de Boston, elle remporta la Billie Holiday Vocal Competition de Baltimore en 2007, à 45 ans, quittant alors son travail de réceptionniste. Elle investit les 2 500$ de son prix dans la production de son premier disque de jazz. 20 ans après ses débuts discographiques avec « Finally », elle consacra ce second album à un hommage à Shirley Horn, la grande dame de Washington, disparue deux ans plus tôt.

« Au lycée, je voulais chanter du R&B, mais mon professeur me disait toujours que j’avais une voix jazz ! J’ai pris conscience d’une réaction très positive du public quand je chantais du jazz. Comme si Dieu avait planté une graine en moi… » Saluée par le Washington Post comme « la plus belle voix de Washington », elle remporta les Bistro Awards en 2014. Elle a, depuis, enregistré un troisième album dont le titre lui va comme un gant, « Soulful Serenity ».

Do It Again

Lover, Come Back To Me

Speak Low

Secret Love

Fly Me To The Moon

Sharón Clark (voix)

Paul Carr (sax ténor)

Chris Grasso (piano)

James « The Tex » King (contrebasse)

Lenny Robinson (batterie)

Enregistré à Washington en 2007