Jazz au Trésor : Paulo Alencar - Jazza Nova, João Meirelles - Cool Samba

La séquence des perles et des inédits ressortis de l’oubli. Cette semaine, la réédition chez Fresh Sound des faces enregistrées à Rio de Janeiro par le saxophoniste Paulo Alencar : « Jazza Nova ». Associé au « Cool Samba de son confrère João Meirelles.

La nouvelle série de rééditions chez Fresh Sound porte un nom qui pourrait être la devise maison : « Rare and Obscure Jazz Albums » ! En associant deux perles apparue à Rio de Janeiro en 1962, « Jazza Nova » de Paulo Alencar et « Cool Samba » de João Meirelles, Jordi Pujol étonne encore en allant fouiller un territoire peu exploré.

« Jazza Nova », enregistré par Paulo Alencar et His Brazilian All Stars à Rio de Janeiro en 1962, fut initialement publié au Brésil par Odeon sous le nom de « Bossa Nova Jazz ». Le titre parle de lui-même : un LP jazzy du début des années 60 avec un casting de musiciens vedettes et des arrangements de Maestro Cipó. Un délicieux miroir inversé des premiers témoignages de l’intérêt des jazzmen américains pour la bossa nova. Stan Getz, Dizzy Gillespie, Charlie Byrd, Cannonball Adderley, Clare Fisher, Coleman Hawkins, Ramsey Lewis, Herbie Mann… et Stan Getz bien sûr furent parmi les artisans du dialogue. Mais on connaissait moins les traces de jazz au sein de l’expression brésilienne à Rio même.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L'instrumentation de « Jazza Nova » comprend saxophone ténor, piano, guitare, basse, percussions, accordéon, clarinette et trompette dans plusieurs configurations différentes. Malheureusement, les musiciens impliqués n'ont pas été crédités. Le rédacteur en chef de Billboard Music, Bob Rolontz, a déclaré : « Comme leurs homologues américains, les jazzmen brésiliens sont profondément enracinés dans la tradition du jazz et ils jouent avec soul et feeling. Ce sentiment est évident sur cet enregistrement de bossa moderne, qui s'appellera probablement, désormais, Jazza Nova. »

Verbo amar

Ideas

West Samba

Bossa n°2

Paulo Alencar & His Brazilian All-Stars

Maestro Cipó, arrangements

Enregistré à Rio de Janeiro, 1962