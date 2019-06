Jazz au Trésor : Mundell Lowe - TV Action Jazz

La réédition de cette rareté est combinée avec celle de quatre autres disques du guitariste, dans la collection « Five Classic Albums » proposée par Avid Jazz. On trouve ainsi « Guitar Moods », de février-mars 1956 (initialement sur Riverside), le très rare « A Grand Night For Swinging » de mars-avil 1957 (Riverside), « Porgy & Bess » de juillet 1958 (RCA Camden) et la bande-son de « Satan in High Heels » de novembre-décembre1961 (Charlie Parker).

Rien d’étonnant à ce que Mundel Lowe (1922-2017) s’empare du sujet des séries policières télévisées, lui qui composa nombre de musiques de films ou de séries à commencer par celle de Starsky et Hutch… Après des débuts à Nashville, puis au sein du big band de Ray McKinley, il intégra l’orchestre de Benny Goodman. En 1950, la NBC l’embaucha comme guitariste maison. Il y restera une dizaine d’années, pour jouer chaque soir de la semaine dans le Today Show en compagnie du batteur Ed Shaughnessy. Ses week-ends seraient consacrés au jazz. Il se retrouvera aux côtés de Charle Parker, Billie Holiday, Lester Young, Charles Mingus ou Bill Evans. C’est lui qui présenta Bill Evans au producteur Orrin Keepnews, lui permettant ainsi d’enregistrer ses premiers albums En 1965, la NBC lui proposera de s’installer à Los Angeles, pour travailler sur les bandes sons de ses films.

« TV Action Jazz ! » date donc de ses années new-yorkaises avec une idée simple : réunir un all stars pour jouer des thèmes connus de tous. Les solistes s’en donnent à cœur joie. Deux thèmes composés par Henry Mancini pour Peter Gunn, dont Fall Out, le générique ; le Riff Blues écrit pour Mike Hammer ; les musiques de Naked City, Perry Mason, M-Squad, 77 Sunset Strip, Thin Man pour compléter le tableau. À chaque fois, un petit bijou d’arrangement sur des compositions souvent embryonnaires.

Peter Gunn

Riff Blues

77 Sunset Strip

Fallout

« Mundell Lowe & His All Stars, TV Action Jazz ! » Mundell Lowe (guitare)

Donald Byrd (trompette)

Jimmy Cleveland (trombone)

Herbie Mann (flûte, saxophone ténor)

Tony Scott (clarinette, saxophone baryton)

Eddie Costa (piano, vibraphone, marimba)

Don Payne (contrebasse)

Ed Shaughnessy (batterie)

Enregistré au Webster Hall, New York City, du 3 au 5 février 1959