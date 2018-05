Jazz au Trésor : Michel de Villers - Low Reed, Small Groups Sessions 1946-56

Initialement publiées en 45t ou 25cm sous les labels Swing, Ducretet Thomson et Decca, ces faces du saxophoniste Michel de Villers (1926-1992), gagnaient à être regroupées. C’est l’objet de cette réédition signée Jordi Pujol pour Fresh Sound , qui porte comme titre le surnom de Low Reed. En 1946, Michel de Villers a 20 ans et vient d’être embauché par Django Reinhardt. C’est aussi à ce moment qu’il dirige ses premières séances en leader, au sax alto, Charles Delaunay lui ouvrant les portes du label Swing.

Lorqu’il adopte le baryton comme instrument principal, en 1949, il va glisser imperceptiblement de l’influence de Charlie Parker et du bebop à celle de Gerry Mulligan et du jazz cool. En constance, un sens aigu du swing qui lui fera déclarer « je m’ennuie à mourir si ça ne swingue pas ! ». À côté de ses participations à divers groupes en tant que sideman (André Persiany, Guy Lafitte, Jacques Diéval, Christian Garros…), sa carrière de leader est essentiellement contenue dans ce recueil.

Michel de Villers sera un pilier de deux clubs parisiens, La Rose Rouge, puis Les Trois Maillets, où il assurera dans chacun d’eux un long bail de six ans. Il se consacrera ensuite à la radio, pour des feuilletons ou sketches, et deux émissions, Dansez avec nous, tous les dimanches et Jazz Latitude 49, un rendez-vous consacré à la scène française du jazz.

Blues at Eleven

Michel de Villers (sax alto)

André Persiany (piano)

Jean Bonal (guitare)

Georges Hadjo (contrebasse)

Georges Martinon (batterie)

André Baptiste “Mac-Kac” Reilles (voix)

Paris, le 16 octobre1946

These Foolish Things

Charles Verstraete (trombone)

Hubert Fol (sax alto)

Maurice Meunier (sax ténor)

Michel de Villers (sax baryton)

Geo Daly (vivraphone)

André Persiany (piano, arrangements)

Alix Bret (contrebasse)

Bernard Planchenault (batterie)

Enregistré à Paris, 1954

Portrait of Django

André “Teddy” Hameline (sax alto)

André Debonneville (sax ténor)

Michel de Villers (sax baryton)

André Persiany (piano, arrangements)

Paul Rovère (contrebasse)

Roger Paraboschi (batterie)

Enregistré à Paris, le 13 avril 1956