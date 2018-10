Jazz au Trésor : Martial Solal - Solo Piano, Unreleased 1966 Los Angeles Sessions, Vol 2

Le 18 janvier 2018, Open Jazz s’ouvrait sur la publication des inédits de Martial Solal en studio à Los Angeles, en piano solo. L’essentiel de ce premier volume avait été enregistré le 18 juin 1966. Le label Fresh Sound nous propose aujourd’hui le Volume 2 , gravé dans la foulée, les 19 et 21 juin.

En juin 1966, invité par le producteur et auteur américain Ross Russell, Martial Solal a voyagé à Los Angeles pour enregistrer ses sessions de piano oubliées et inédites. Ross Russell, qui avait lancé le légendaire label Dial Records en 1946 pour enregistrer Charlie Parker, a passé plusieurs années loin de la scène jazz après avoir fermé Dial en 1949. Quand il a décidé de remettre les pieds dans l’industrie du disque, il a organisé une série d’enregistrements au Glendale’s Whitney Studio, qui possède un magnifique Steinway. Malheureusement, le nouveau projet de Ross Russell n’a pas porté ses fruits et les enregistrements de Martial Solal n’avaient jamais vu le jour jusqu’à aujourd’hui.

Au diapason de l’éblouissant Vol. 1, « Solo Piano, Unreleased 1966 Los Angeles, Vol. 2 » montre un Martial Solal étincelant, inventivité et virtuosité éblouissantes, faisant preuve d’un sens de l’humour consommé dans son jeu. L’originalité de ses idées, de pair avec un contrôle parfait et une technique particulièrement élégante, le mettent in situ sur un pied d’égalité avec les plus grands pianistes américains.

Pennies from Heaven (**)

Fig Leaf Rag (*)

Ain’t Miss Behavin’ (*)

Ah Non! (**)

Suite #105 (**)

Martial Solal (piano)

Enregistré au Whitney Studios à Glendale (Californie), les 19 (*) et 21 (*)* juin 1966