Jazz au Trésor : John Coltrane & Kenny Burrell - Complete Studio Sessions

En 1951, John Coltrane et Kenny Burrell faisaient tous deux partie du big band de Dizzy Gillespie. Entre 1956 et 58, ils allaient se retrouver par quatre fois en studio. Sur l’album de Paul Chambers d’abord : « Whims of Chambers » (Blue Note 1534), le 21 septembre 1956, en compagnie de Donald Byrd (trompette), Horace Silver (piano), Paul Chambers (contrebasse) et Philly Joe Jones (batterie) ; au sein du all-stars « Interplay For 2 Trumpets and 2 Tenors » (Prestige 7112) le 22 mars 1957, avec Webster Young (cornet), Idrees Sulieman (trompette), Bobby Jaspar (sax ténor), Mal Waldron (piano), Paul Chambers (contrebasse) et Art Taylor (batterie). Il y eut ensuite « The Cats » (New Jazz 8217) du 18 avril 1957 sous la direction du pianiste Tommy Flanagan, avec Idrees Sulieman (trompette), Doug Watkins (contrebasse) et Louis Hayes (batterie).

Fin de série avec la séance du 7 mars 1958, au titre on ne peut plus explicite « Kenny Burrell & John Coltrane » (New Jazz 8276) en compagnie d’une paire rythmique familière pour Coltrane qui les côtoyait chez Miles Davis : à côté de Tommy Flanagan, il retrouvait Paul Chambers et Jimmy Cobb. Ce sera la dernière occasion pour Coltrane de dialoguer avec un guitariste (Why Was I Born est d’ailleurs un duo sax-guitare). Coltrane collaborait alors simultanément avec les groupes de Miles Davis et de Thelonious Monk.

L’ensemble de ces quatre séances est ici regroupé, avec un texte de présentation de Martha Lowell précédant les notes de pochette originales et une dizaine de photos de Francis Wolff prises durant les séances, atmosphère garantie. Jazz Images propose ainsi 11 premières références publiées en vinyle le 27 février et disponibles en CD courant mars.

Freight Trane

I Never Knew

Lyresto

Why Was I Born

John Coltrane (sax ténor)

Kenny Burrell (guitare)

Tommy Flanagan (piano)

Paul Chambers (contrebasse)

Jimmy Cobb (batterie)

Enregistré au studio de Rudy Van Gelder à Hackensack, New Jersey, le 7 mars 1958