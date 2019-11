Jazz au Trésor : Jazz Expressions From the Italian Cinema (1963-1975)

Une compilation en vinyle de bandes originales de films italiens, éditée à l’origine en 750 exemplaires par Semi-Automatic Records, dans la collection Library of Sound Grooves. Un document révélateur de l’attrait du jazz pour les compositeurs et les cinéastes des années 1963-75, dans la foulée des États-Unis et de la France.

Manifestement les talents étaient là : on y croise Ennio Morricone et Piero Umiliani, Giorgio Gaslini et Armando Trovajoli… Et on se sait que c’est aussi dans ces années-là que Chet Baker ou Helen Merrill, entre autres, résidaient durablement à Rome. En filigrane, le son d’une époque. On y prend le pouls d’une tension qui monte.

Carol on the Sea

Musique de Mario Nascimbene pour le film « The Vengeance of She (La déesse des sables) » de Cliff Owen, 1968

Soliste : Tubby Hayes (sax ténor)

Richiamo

Musique de Giorgio Gaslini pour le film « La Pacificista » de Miklós Jancsó, 1970

(non retenue dans la BOF)

L'uomo del colpo perfetto n°10

Musique de Robby Poitevin pour le film « L'uomo del colpo perfetto (Steve, à toi de crever) » de Aldo Florio, 1967

Soliste : Sandro Brugnolini (sax alto)

Free in Minore

Musique de Piero Umiliani pour le film « Svezia, inferno e paradiso (Suède, Enfer et paradis) », de Luigi Scattini, 1968

Senza freno Musique de Ennio Morricone pour le documentaire « I Malamondo » de Paolo Cavara (1964)

Soliste : Nunzio Rotondo (trompette)