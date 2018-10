Jazz au Trésor : H.U.M. - Live at Club St-Germain-des-Près

« Live at Club Saint-Germain-des-Prés & Two Radio Broadcasts » fait suite aux « Early Trios » de René Urtreger. Un trio légendaire réunissant trois jeunes lions du jazz en France : le batteur Daniel Humair (né en 1938), le pianiste René Urtreger (né en 1934) et le contrebassiste Pierre Michelot (1928-2005).

En 1999, Philippe Ghielmetti, pour son label Sketch avait réédité les deux premiers albums du trio, ceux de 1960 et 1979 (pour le 20ème anniversaire) en même temps qu’il proposait un troisième et nouvel enregistrement, en studio cette fois, celui de 1999. Singulier ce rendez-vous tous les vingt ans. Superbe réalisation, aujourd’hui épuisée…

Pour Fresh Sound, Jordi Pujol, qui consacre toute une série de publications au patrimoine devenu introuvable du jazz français des années 50, a choisi de compléter la réédition du premier album du trio par des enregistrements réalisés dans les studios de la RTF : quatre en novembre 1960 (l’Ina en diffuse des versions vidéo) et trois autres en février 1961. Alléchant car inédit, mais la qualité sonore déçoit et est nettement en deçà de l’enregistrement de septembre 1960 au Club Saint-Germain.

Ce qui frappe dès les premières notes de leurs débuts, c’est l’osmose. Une cohésion moins due à leur habitude de constituer une section rythmique très demandée à l’époque, que par leur vision commune de la musique : l’intensité, le swing et un souci permanent de se libérer des clichés. Les échanges sont vifs, le répertoire ménage des surprises et est à l’écoute de son temps : aujourd’hui, un tel trio s’installerait pour de nombreuses années, mais en 1960, chacun des trois avait trop de sollicitations et de velléités de tracer sa propre route pour installer un confort. Il faut (ré)écouter ces neuf plages comme l’on s’émerveille de la magie des premières fois. En prime on a l’impression d’être assis au premier rang du Club Saint-Germain pour tenir la chandelle…

Just One of Those Things

Ah Moore

Airegin

Monsieur de…

C.T.A.

« Jazz Boom » (Philips)

René Urtreger (piano)

Pierre Michelot (contrebasse)

Daniel Humair (batterie)

Enregistré en concert au Club Saint-Germain à Paris, du 5 au 8 septembre 1960