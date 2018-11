Jazz au Trésor : Guy Lafitte - His Tenor Sax and His Orchestra

Dans la série des rééditions consacrées au jazz en France dans les années cinquante par Fresh Sound ce second volume « His Tenor Sax and His Orchestra » consacré au grand classique du saxophoniste Guy Lafitte en France prolonge le plaisir. Un troisième est annoncé en quartet et sextet entre 1956 et 62…

Beaucoup de critiques dans les années cinquante, considéraient le jazz français à un niveau équivalent de la scène américaine : si les États-Unis en étaient le berceau incontesté, la France en était devenu la gardienne du temple. L’un des musiciens français qui faisait l’unanimité, des deux côtés de l’Atlantique, était le jeune et brillant saxophoniste ténor Guy Lafitte (1927-1998). En 1954, le référendum du magazine Jazz Hot l’avait salué au titre du meilleur album et de meilleur sax ténor de l’année, et dans la foulée l'Académie du Jazz l’avait couronné du prix Django Reinhardt.

Dans la foulée, à côté de ses petites formations, Guy Lafitte va gagner la confiance des maisons de disques qui lui confient des projets plus amples. Dans ces enregistrements, Guy Lafitte déploie son lyrisme et ce son de ténor si splendidement velouté sur des arrangements confiés aux fines plumes de l’époque : André Persiany, Claude Bolling ou Martial Solal… Le luxe au quotidien !

You Can Depend on Me

« Guy Lafitte, son saxo-ténor et son orchestre » (Pathé ST 1057)

Guy Longnon (trompette)

Benny Vasseur (trombone)

William Boucaya (sax alto)

Guy Lafitte (sax ténor)

Michel de Villers (sax baryton)

André Persiany (piano, arrangements)

Buddy Banks (contrebasse)

Jacques David (batterie)

Enregistré à Paris, 8 octobre 1954

I Want to Be Happy

« Guy Lafitte et son orchestre » (Columbia FP 1085)

Guy Longnon (trompette)

Benny Vasseur (trombone)

René « Mickey » Nicolas (clarinette)

Guy Lafitte (sax ténor)

Michel de Villers (sax baryton et alto)

Claude Bolling (piano, arrangements)

Paul Rovère (contrebasse)

Roger Paraboschi (batterie)

Enregistré à Paris, 26 avril 1956

Do Not Disturb

« Guy Lafitte et son orchestre » (Columbia FP 1085)

Fernand Verstraete (trompette)

Benny Vasseur (trombone)

René « Mickey » Nicolas (clarinette)

Guy Lafitte (sax ténor)

Michel de Villers (sax baryton et alto)

Claude Bolling (piano, arrangements)

Paul Rovère (contrebasse)

Christian Garros (batterie)

Enregistré à Paris, 23 mai 1956

Caravan

« Guy » (Columbia 1124)

grand orchestre avec notamment :

Bernard Hullin (trompette)

Claude Gousset (trombone)

Guy Lafitte (sax ténor)

Martial Solal (piano, arrangements)

Christian Garros (batterie)

Enregistré à Paris, 28 septembre 1959