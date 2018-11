Jazz au Trésor : Confessin’ The Blues

Les Rolling Stones ont toujours été les plus grands champions du blues, jusqu’à prendre leur nom tiré du titre de Muddy Waters Rollin’ Stone - alors, qui aurait mieux pu choisir une compilation spéciale de la musique qui les a inspirés tout au long de leur carrière ?

“Confessin’ The Blues” rassemble les meilleurs bluesmen, comme B.B. King, Howlin’ Wolf, John Lee Hooker, Big Bill Broonzy, Buddy Guy et Muddy Waters et fournit un très convaincant florilège du genre. Les morceaux de différents formats, ont été choisi par les Rolling Stones, en collaboration avec BMG & Universal.

À noter que c’est Ronnie Wood qui a réalisé l’illustration de couverture et que le groupe a décidé de reverser 10% des bénéfices à la Willie Dixon’s Blues Heaven Foundation, association américaine à but non lucratif venant en aide aux bluesmen en difficulté.