Jazz au Trésor : Christian Casoni - "Juke, 110 Portraits de bluesmen"

La séquence des perles et des inédits ressortis de l’oubli. Cette semaine, quelques incunables de la grande histoire du blues à l’occasion la publication de « Juke, 110 Portraits de bluesmen », signé Christian Casoni, aux éditions Le Mot et le reste.

À travers une centaine de portraits, « Juke » raconte autant d’histoires incroyables dont les scénarios étaient écrits d’avance… Après avoir été rédacteur en chef de la revue spécialisée Blues Again, Christian Casoni souhaite donner une vitrine plus généraliste au blues et propose ses services à Rock & Folk. Intéressé par son idée de reconnecter les fans de rock à cette musique, Philippe Manœuvre lui donne les clés de la rubrique Beano Blues.

À partir de là, Casoni a le champ libre pour parler de la « musique du diable ». Il décide de le faire sur un ton qu’il veut légèrement sacrilège et met au ban le traitement savant d’une musique qui n’est pas l’aïeul du rock, mais le rock’n’roll lui-même ! Car au fil de cette anthologie d’articles, le journaliste tend à montrer que s’adresser aux fans des Stooges et des White Stripes, c’est inévitablement parler à ceux de Howlin’ Wolf, Elmore James ou Hound Dog Taylor.

Extrait : « Un bègue, une cagette. Il faut les faire sonner comme un band.Voilà le Saint-Esprit qui descend sur Besman et Syracuse. La semelle bat la mesure contre une palette. Un micro au ras du sol capture le stomp. Un autre micro sur la guitare. Les latrines, 2,50 mètres plus loin. L’enceinte est chambrée dans la cuvette des chiottes. Dans cette cuvette, face à l’enceinte, encore un micro. Son câble retourne au studio, dans une enceinte orientée sur la guitare qui rebalance toute la sauce dans la caisse par la rosace et ferme la boucle ! Charles Schaar Murray, qui décrit la scène, écrase une larme devant l’invention fortuite et précoce de la chambre d’écho. »

Christian Casoni est un garçon de bureau né en 1958, un temps postier, prof, illustrateur et dessinateur de presse, rédacteur en chef de Blues Again, pigiste cher Rock’n’Folk.

Take A Little Walk With Me

Otis Spann (voix, piano)

Robert Lockwood (guitare)

Enregistré à New York, 23 août 1960

Spoonful

Howlin’ Wolf (voix)

Hubert Sumlin, Freddie Robinson (guitare)

Otis Spann (piano)

Willie Dixon (contrebasse)

Fred Below (batterie)

Enregistré à Chicago, juin 1960

Boogie Chillen

John Lee Hooker (voix, guitare)

Enregistré à Detroit, février 1949

I'm a Woman

Koko Taylor (voix)

Johnny B. Moore, Sammy Lawhorn (guitare)

Pinetop Perkins (claviers)

Mervyn “Harmonica” Hinds (harmonica)

Abb Locke (saxophone)

Cornelius “Mule” Boyson (basse)

Vince Chappelle (batterie)

Enregistré à Chicago, 1977