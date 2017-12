Jazz Agenda (semaine du 4 au 10 décembre 2017)

Rémi Dumoulin et Bruno Ruder Quintet

mardi 5 décembre à 20h à l'auditorium du conservatoire de Chalon sur Saône (71)

mercredi 6 décembre à 21h au Pannonica à Nantes (44)

vendredi 8 décembre à 20h au Petit Faucheux à Tours (37)

samedi 9 décembre à 20h au Triton aux Lilas (93)

Aymeric Avice (trompette, bugle)

Rémi Dumoulin (saxophones)

Bruno Ruder (piano)

Guido Zorn (contrebasse)

Billy Hart (batterie)

Charles Pasi

mardi 5 décembre à 20h30 au Trianon à Paris (75) pour la parution de son nouvel album "Bricks" chez Blue Note

Charles Pasi (voix, harmonica)

Joseph Champagnon (guitare, voix)

Pity Cabrera (claviers)

Sébastien Levanneur (basse, voix)

Jon Grandcamp (batterie, voix)

Hervé Sellin

mardi 5 décembre à 21h au Studio de l'Ermitage à Paris (75) pour la parution de ses deux nouveaux album "Passerelles" et "It's Always Too Soon" chez Cristal Records

"Passerelles"

Hervé Sellin, Fanny Azzuro (piano)

Remi Fox (saxophone)

Emmanuel Forster (contrebasse)

Kevin Lucchetti (batterie)

"It’s Always Too Soon"

Hervé Sellin (piano)

Pierrick Pedron (saxophone)

Thomas Bramerie (contrebasse)

Philippe Soirat (batterie)

Olivier Hestin

mardi 5 décembre à 21h30 au Sunside à Paris (75) pour la parution de son nouvel album "Manege(s)" chez Promise Land

Alexandre Saada (piano)

Martial Bort (guitares électrique et acoustique)

Olivier Hestin (batterie)

Andy Sheppard, Guillaume de Chassy, Christophe Marguet

mercredi 6 décembre à 20h au Petit faucheux à Tours (37)

vendredi 8 décembre à 20h45 au Musique au Comptoir à Fontenay sous Bois (94)

Guillaume De Chassy (piano)

Andy Sheppard (saxophone)

Christophe Marguet (batterie)

Jean-Pierre Como

mardi 5 décembre à 20h à la Péniche Marcounet à Paris (75)

Jean-Pierre Como (piano)

Christophe Panzani (saxophones)

Bruno Schorp (contrebasse)

Rémi Vignolo (batterie)

Mike Huckaby et Sun Ra en session "reel to reel"

lundi 11 décembre à 21h au New Morning à Paris (75)

Mike Huckaby (DJ)

Emanuela De Luca (DJ)

PPLC (DJ)

DJ Psycut (DJ)