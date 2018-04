Jazz Agenda (semaine du 30 avril au 06 mai 2018)

Thierry Maillard

jeudi 03 mai à 20h à l'Athénée Théâtre à Paris (75) (3 invitations pour 2 à gagner)

Stéphane Chausse (saxophone alto, clarinette, clarinette basse)

Médéric Collignon (cornet et vocal)

Claude Egea (trompette et bugle)

David Enhco (trompette et bugle)

Hadrien Féraud (basse électrique)

Stéphane Guillaume (saxophone soprano et ténor, flûte, clarinette)

Didier Havet (tuba et trombone basse)

Ludivine Issambourg (flûte et flûte alto)

Sébastien Llado (trombone)

Thierry Maillard (piano)

Lucas Saint Cricq (saxophone baryton, ténor et sopranino)

Yoann Schmidt (batterie)

Samy Thiébault (flûte, saxophone ténor, saxophone alto)

Daniel Zimmermann (trombone)

Christophe Zoogonès (flûte)

Shai Maestro + Eric Seva

vendredi 04 mai à 20h15 à Tronget (03) pour la soirée d'ouverture de Jazz dans le Bocage (3 invitations pour 2 à gagner)

20h15 : Shai Maestro Trio

Shai Maestro (piano)

Jeff Ballard (batterie)

Or Bareket (contrebasse)

22h15 : Eric Séva Sextet

Éric Séva (saxophones baryton, soprano, sopranino, compositions)

Christophe Cravero (piano, Fender Rhodes, B3, violon)

Manu Galvin (guitares)

Christophe Wallemme (basse, contrebasse)

Stéphane Huchard (batterie, percussions)

Michael Robinson (voix)

Hadar Noiberg

mercredi 02 mai à 20h30 au Sunset à Paris (75) pour la sortie de l’album “Open Fields”

Hadar Noiberg (flûtes)

Eduardo Belo (contrebasse)

Amir Ba-Akivar (batterie)