Jazz Agenda (semaine du 07 au 12 mai 2018)

Kamasi Washington

samedi 12 mai à 22h50 au Parc des Expositions du Comminges à Saint-Gaudens (31) dans le cadre de Jazz en Comminges (3 invitations pour 2 à gagner)

Brandon Coleman (claviers)

Joshua Crumbly (basse)

Kamasi Washington (saxophone)

Patrice Quinn (voix)

Ronald Bruner (batterie) (stage left)

Tony Austin (batterie)

Jazz en Morvan

du jeudi 10 au dimanche 13 mai, 5ème édition du festival Jazz en Morvan à Larochemillay (58), avec notamment le duo François Jeanneau (sax soprano) - Emil Spanyi (piano) le samedi 12 mai à 11h30, pour un apéritif-concert.

Lisa Simone

jeudi 10 mai à 22h15 au Tronget (03) dans le cadre de Jazz dans le Bocage (3 invitations pour 2 à gagner)

Lisa Simone (voix)

Reggie Washington (basse)

Sonny Troupé (batterie)

Hervé Samb (guitare)

Festival Bordures

du mardi 08 au samedi 12 mai, 3ème édition du festival Bordures à Langon (35)

Laurent Maur

mercredi 09 mai à 20h30 à la salle socioculturelle de Meslay-du-Maine (53) dans le cadre du 21ème Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez

dans le cadre du 21ème Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez mardi 15 mai à 21h au Studio de l’Ermitage à Paris (75) pour la parution de “La dernière danse” chez Maquizart

Youpi 4tet

Emilie Calmé (flûte métal et Bansuri)

Laurent Maur (harmonica)

Ouriel Ellert (basse électrique)

Curtis Efoua Ela (batterie)

Laurent Maur 4tet

Laurent Maur (harmonica)

Mario Canonge (piano)

Felipe Cabrera (contrebasse)

Pierre-Alain Tocanier (batterie)

Cory Henry and The Funk Apostles

jeudi 10 mai à 22h45 à la salle Marcel Hélie de Coutances (50) dans le cadre de Jazz sous les Pommiers (3 invitations pour 2 à gagner au tirage au sort sur place)

Cory Henry (chant, claviers, orgue)

Nick Semrad (claviers)

Adam Agati (guitare)

Sharay Reed (basse)

Brenton Taron Lockett (batterie)

Denise Stoudmire (voix)

Tiffany Stevenson (voix)

No Tongues + Daïda + Madeleine et Salomon

samedi 12 mai au Magic Mirrors de Coutances (50) dans le cadre de Jazz sous les Pommiers (3 invitations pour 2 à gagner par tirage au sort sur place le 8 mai)

12h30 : No Tongues

Alan Regardin (trompette et objets)

Ronan Courty (contrebasse et objets)

Ronan Prual (contrebasse)

Matthieu Prual (saxophones et clarinette basse)

13h30 : Daïda

Alexandre Hérichon (trompette)

Antonin Fresson (guitare)

Joran Cariou (rhodes et prophet)

Samuel F’Hima (contrebasse)

Vincent Tortiller (batterie)

14h30 : Madeleine et Salomon

Clotilde Rullaud (voix, flûte)

Alexandre Saada (piano, rhodes, choeur)

Trio Barolo

vendredi 11 mai à 10h au Magic Mirrors de Coutances (50) dans le cadre de Jazz sous les Pommiers

Rémy Poulakis (accordéon, voix)

Francesco Castellani (trombone, voix)

Philippe Euvrard (contrebasse)

David Tixier

vendredi 11 mai à 21h au Sunside à Paris (75)

Mike Moreno (guitare)

David Tixier (piano)

Rafael Jerjen (contrebasse)

Lada Obradovic (batterie)

Le Grand Orchestre du Tricot invite Christophe Monniot

lundi 14 mai à 21h au Studio de l’Ermitage à Paris (75) pour la parution de “Jericho Sinfonia”

Christophe Monniot (saxophones, composition, dir art)

Sylvie Gasteau (sonographe, dir art)

Adrien Chennebault (batterie, dir art)

Quentin Biardeau (saxophones)

Gabriel Lemaire (saxophones)

Alan Regardin (trompette)

Yoann Loustalot (trompette)

Alexis Persigan (trombone)

Jean-Baptiste Lacou (trombone)

Guillaume Aknine (guitare électrique)

Valentin Ceccaldi (violoncelle, horizoncelle)

Roberto Negro (piano)

Florian Satche (batterie)