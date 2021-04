Jazz Agenda : 38ème édition en ligne du Festival Banlieues Bleues

Rendez-vous en ligne à partir du 9 avril pour l’édition numérique du 38ème festival Banlieues Bleues !

Face aux restrictions actuelles, Banlieues Bleues s’est mobilisé avec ses principaux partenaires pour métamorphoser son habituel festival printanier : dans sept villes de Seine-Saint-Denis, huit concerts sont organisés, sans public mais devant les caméras de La Huit, avec à la clef autant de films qui seront diffusés en ligne à partir du 9 avril sur le site banlieuesbleues.org, et ultérieurement sur les différentes chaînes partenaires Culturebox, Mezzo, Via93 ou Qwest TV.

Les groupes à l’affiche de cette édition numérique présenteront des créations ou des projets quasiment inédits : un concert-rétrospective du quartette Limousine imaginé tout spécialement pour La Dynamo ; la création « Medusa » de Felipe Cabrera avec la chorégraphe cubaine Judith Sànchez Ruiz ; la plateforme « Terra Incognita » initiée par Kamilya Jubran avec Floy Krouchi et Youmna Saba ; « My Mother Is A Fish » de Sarah Murcia ; le trio Mademoiselle (Rodolphe Burger, Sofiane Saidi, Mehdi Haddab) ; « Un autre monde » de Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance ; le nouveau répertoire de Tie & The Love Process ; le spectacle musical jeune public « Odibi, l’art de la patience » de ZeJam Afane…

Tous ces projets ont bénéficié de résidences accueillies avant les tournages à La Dynamo de Pantin ou à Saint-Ouen, Montreuil, Stains, Tremblay-en-France, Epinay-sur-Seine ou Pierrefitte-sur-Seine.

Une centaine de musiciennes, musiciens, techniciennes et techniciens sont sur le pont avec les équipes cinématographiques et celles des lieux pour préparer ce festival so special, sans compter les résidences qui continuent à La Dynamo et les actions musicales, où autant de collégiens, lycéens, étudiants et autres participants inventent avec les artistes d’ambitieux projets notamment dans de nouveaux formats numériques.

Banlieues Bleues se projette aussi au-delà du printemps, avec l’ambition d’établir ses quartiers d’été dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis pour y mener le maximum d’activités possibles, à commencer par des concerts ouverts au public, en plein air, entre juin et septembre, afin que 2021 soit tout sauf une page blanche, mais une année d’actions, d’expérimentations et de créations, pour que la musique reste vivante, présente et en mouvement.

(extrait du communiqué de presse)

Au programme

Kamilya Jubran, Floy Krouchi et Youmna Saba

Streaming du concert du vendredi 9 avril à 20h à Mains d'Œuvres à Saint-Ouen-Sur-Seine >>>> ICI

Avec Terrae Incognitae, Kamilya Jubran a décidé d’initier une plate-forme évolutive qui, telle une serre incubatrice, permettrait l’éclosion de nouvelles unités sonores. Dans ce premier épisode, elle a convié deux autres improvisatrices aventurières, Floy Krouchi et sa basse transformée par l’électronique, et la Libanaise Youmna Saba et son oud traité, pour une traversée exaltée de territoires inconnus.

Kamilya Jubran (voix, oud préparé)

Youmna Saba (voix, oud traité)

Floy Krouchi (basse transformée, musique électroacoustique)

Limousine, concert-rétrospective

Streaming du concert du samedi 10 avril à 20h à La Dynamo de Pantin >>>> ICI

En piochant à la fois dans leurs quatre albums, hanté par David Lynch, Jim Jarmusch, le blues thaïlandais ou la transe éthiopienne, et dans leur futur opus, inspiré par le groove et la great black music, nos quatre héros nous embarquent en toute élégance dans un voyage doux et sauvage au pays de la volupté musicale.

Laurent Bardainne (saxophone ténor, claviers)

Maxime Delpierre (guitares)

Frédéric Soulard (claviers)

David Aknin batterie (percussions)

Felipe Cabrera “Medusa” feat. Judith Sànchez Ruiz

Streaming du concert du mardi 13 avril à 20h Salle Jacques Brel à Pantin >>>> ICI

Pilier de la grande école jazz cubaine, le contrebassiste installé à Paris a décidé de transformer en art son retour accidentel au pays natal en temps de pandémie. Pendant que Cuba se refermait entièrement sur elle-même pour absorber le dérèglement mondial, il a composé cinq superbes pièces musicales, qu’il crée pour Banlieues Bleues avec son fidèle trio et une invitée de marque, originaire elle aussi de Cuba, la chorégraphe et danseuse Judith Sànchez Ruiz.

Felipe Cabrera (contrebasse, composition)

Leonardo Monatana (piano)

Lukmil Perez (batterie)

Judith Sànchez Ruiz (chorégraphie, danse)