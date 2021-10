Jazz Agenda (semaine du 11 au 17 octobre 2021)

Les concerts jazz de la semaine du 11 au 17 octobre 2021 recommandés par Alex Dutilh.

Kenny Garrett

mardi 12 octobre à 20h30 à la Cartonnerie à Reims (51) dans le cadre du Sunnyside Festival, qui a lieu du 11 au 17 octobre

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz Kenny Garrett, le son de la mémoire

Rodolphe Lauretta

mercredi 13 octobre à 20h à la Grande Salle de la Sirène à la Rochelle (17) dans le cadre du La Rochelle Jazz Festival

Rodolphe Lauretta (saxophone)

Hermon Mehari (trompette)

Vincent Charrue (claviers)

Emmanuel Camy (basse)

Alix Goffic (batterie)

Rymden

vendredi 15 octobre à 21h à la Salle des fêtes de Saint-Geniès-de-Malgoirès (30) dans le cadre du Nîmes Métropole Jazz Festival

Bugge Wesseltoft (piano)

Dan Berglund (contrebasse)

Magnus Oström (batterie)

Denis Colin “Quiet Men”

mardi 12 octobre à 20h30 à l’auditorium du Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne (94) dans le cadre du festival Jazz sur Seine

Denis Colin (clarinette contralto)

Pablo Cueco (zarb)

Simon Drappier (arpeggione)

Julien Omé (guitare)

Dominique Fillon “Awaiting Ship”

mardi 12 octobre à 20h au Bal Blomet à Paris (75)

Dominique Fillon (piano)

Sylvain Gontard (trompette)

Antoine Reininger (contrebasse)

Arnaud Dolmen (batterie)

à lire article Jazz Bonus : Dominique Fillon Augmented Trio - Awaiting Ship

Just Listen !

du jeudi 14 au samedi 16 octobre a lieu la 3ème édition du festival Just Listen ! à Marseille (13)

Programmation thématique sur 3 soirées :

> jeudi 14 : Nuit des explorateurs chevronnés

> vendredi 15 : Nuit des défricheurs entêtés

> samedi 16 : Nuit des voyageurs magnifiques

Macha Gharibian

dimanche 17 octobre à 17h à l’Athéna à Ergué-Gabéric (29) dans le cadre des Aprèm’Jazz - 3 invitations pour 2 à gagner

Macha Gharibian (voix, piano)

Chris Jennings (contrebasse)

Dré Pallemaerts (batterie)

en savoir plus AUDIO 57 min émission Open jazz Macha Gharibian, l'invitation au voyage

Big Band l’Oeuf “Petits Plats pour Grand Ensemble”

vendredi 15 octobre à 20h au Panassa à Saint-Etienne (42) - 3 invitations pour 2 à gagner

Pierre Baldy-Moulinier (trombone, euphonium, flûte, compositions)

Hervé Salamone (trompette, bugle)

Jean-François Baud (trompette, bugle)

Christophe Metra (trompette, bugle)

Vincent Stephan (trompette, bugle)

Olivier Destephany (trombone, euphonium)

Jean Crozat (trombone basse euphonium)

Vincent Ollier (tuba)

Boris Pokora (saxophone alto, saxophone soprano, clarinette, flûte)

Hervé Francony (saxophone alto, clarinette, flûte)

Eric Prost (saxophone ténor, saxophone soprano)

Antoine Bost (saxophone ténor, saxophone soprano)

Sylvain Félix (saxophone baryton, saxophone alto, clarinette basse)

Bruno Simon (guitare, banjo)David Bressat (claviers)

Basile Mouton (contrebasse, basse)

Hervé Humbert (batterie)

Fabien Rodriguez (percussions)

Benjamin Gagnaire (chef cuisinier)

Nguyên Lê

jeudi 14 octobre à 20h30 à l'Ecuje à Paris (75) dans le adre de la Saison Jazz à l'Ecuje - 3 invitations pour 2 à gagner

Nguyên Lê (guitare)

Romain Labaye (basse électrique)

Paul Berne (batterie)

en savoir plus AUDIO 1h émission Jazz Club [EN DIRECT] Jazz sur le vif : Nguyên Lê "Streams" Quartet à la Maison de la Radio

Makaya McCraven

mardi 12 octobre à 20h sous le chapiteau du Nancy Jazz Pulsations à Nancy (54)

mercredi 13 octobre à 20h à la Grande Salle de la Sirène à la Rochelle (17) dans le cadre du La Rochelle Jazz Festival

dans le cadre du La Rochelle Jazz Festival vendredi 15 octobre à 18h30 au Jazz Club Maison Folie Hospice d’Havré à Tourcoing (59) dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival - diffusion dans Jazz Club de Yvan Amar le 23 octobre à 19h

dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival - samedi 16 octobre à 21h au Club de la Carène à Brest (29) dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival

dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival mardi 19 octobre à 20h30 au Rocher de Palmer à Cenon (33)

mercredi 20 octobre à la salle Jean Cocteau de la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand (63) dans le cadre de Jazz en Tête

Makaya McCraven (batterie)

Marquis Hill (trompette)

Matthew Gold (guitare)

Rob Clearfield (piano)

Joshua Ramos (basse)

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Makaya McCraven, j'irai jouer chez vous

UNS

jeudi 14 octobre à 20h au 360 Music Factory à Paris (75) dans le cadre de la 3ème édition du festival Mirr Jazz Days

Antoine Viard (saxophone alto)

Karsten Hochapfel (guitare)

Benjamin Sanz (batterie)

Umlaut Big Band Plays Mary Lou Williams

jeudi 14 octobre à 20h30 au Mac Orlan à Brest (29) dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival

Pierre-Antoine Badaroux (direction artistique et saxophone alto)

Antonin Trí Hoàng (saxophone alto et clarinette)

Pierre Borel et Geoffroy Gesser (saxophones ténor et clarinettes)

Benjamin Dousteyssier (saxophone baryton)

Pauline Leblond, Gabriel Levasseur et Brice Pichard (trompette)

Michaël Ballue et Alexis Persignan (trombone)

Matthieu Naulleau (piano)

Romain Vuillemin (guitare et banjo)

Sébastien Beliah (contrebasse)

Antonin Gerbal (batterie)