Initiales BB, des live at Banlieues Bleues à revivre depuis le 13 mai

La Huit et Banlieues Bleues offrent chaque mercredi 2 films-concerts en ligne. Dispos à chaque fois jusqu’au mercredi suivant.

Freedom Now !, c'est le nom de code de la collection d'environ 80 films tournés depuis 2003 à Banlieues Bleues et produits par La Huit pour différentes chaînes, comme autant de cartes blanches données aux réalisateurs pour filmer la musique dans un esprit de création et de liberté aussi large que possible. Ces films aux partis-pris originaux permettent souvent d'entendre encore mieux la musique : plus l’œil est ébloui, plus l'oreille frétille ! Et même si rien ne remplacera jamais un vrai concert, ils pourront s'avérer un excellent remède contre le manque qui va nous poursuivre encore de longues semaines... Plutôt donc que de vous morfondre "dans quelque pub anglais du cœur de Londres", suivez "Initiales BB", cette sélection spéciale qui proposera chaque mercredi deux films live at BB, exceptionnellement accessibles gratuitement en ligne pendant une semaine.

Mercredi 20 mai :

Naissam Jalal "Quest Of The Invisible", 2017, réal. Gilles Le Mao, prod. La Huit, coprod. Mezzo, TVFil78, Banlieues Bleues, filmé à La Dynamo (Pantin), 57 min.

A la croisée des ses différentes influences, la flûtiste d'origine franco-syrienne aborde le jazz par la face spirituelle et mystique, à la tête d'un quartette de rêve, avec en special guest le batteur Hamid Drake.

(extrait du communiqué de presse)