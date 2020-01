Hommage à Jimmy Heath

Frère du contrebassiste Percy et et du batteur Al Heath, il fait ses débuts à l’alto avec Nat Towles, rejoint Howard McGhee (1947-48), dirige un grand orchestre à Philadelphie, puis s’intègre à celui de Dizzy Gillespie (1949-50).

Jimmy Heath travaille en indépendant comme compositeur, arrangeur et saxophoniste ténor, notamment pour Miles Davis (1953), se consacre à l’écriture, recommence à jouer en 1959 avec Kenny Dorham, GIl Evans, enregistre la même année avec son groupe, travaille avec Miles Davis (1959), puis Milt Jackson, Sam Jones, Art Farmer et enregistre avec de nombreux musiciens, consacrant une part importante de son temps à l’enseignement. Il collabore avec Clark Terry, Yusef Lateef et se produit au cours des années 70 et au début des années 80, avec ses frères, au sein des Heath Brothers, tout en poursuivant son activité de compositeur et d’arrangeur, entre autre pour George Benson (1985). Au début des années 90, il forme un grand orchestre et enregistre “Little Man Big Band”.

à lire aussi article Jazz Culture : Célébration des 90 ans de Jimmy Heath

Il est le père du percussionniste te producteur de soul-funk M’Tume (James Heath). Il a dédié sa composition Gingerbread Boy à Jeffrey, fruit de son mariage (interracial) avec Mona, morte à quarante-six ans (en 2010) à la suite d’un infarctus.

Grand technicien de l’improvisation plutôt que créateur de formes, Jimmy Heath passe d’abord au saxophone alto, par l’influence de Charlie Parker (à Philadelphie, il était surnommé Little Bird), puis au ténor, par celle de John Coltrane. Sonorité mince, comme resserrée, même au ténor, remarquable fluidité sur tous les saxophones, allure détendue quel que soit le tempo : entre finesse et densité, un discours à l’équilibre remarquable. Compositeur talentueux et prolifique, il est abondamment joué : Miles Davis enregistre ses thèmes, Chet Baker consacre un album à ses compositions et Art Blakey l’inscrit à son répertoire. Pédagogue réputé, il a exercé au sein de Jazzmobile et d’autres institutions.

(extrait du Nouveau Dictionnaire du Jazz - Xavier Prévost)