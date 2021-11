Hommage à Jef Sicard

Disparition du saxophoniste et compositeur Jef Sicard le 12 novembre 2021.

Jef Sicard était né le 22 octobre 1944 à Riom.

Il étudie le saxophone et la clarinette au conservatoire de Nice, puis la musicologie à Poitiers. Il joue au sein du Dharma Quintet, du Matchi Oul Septet, avec Didier Levallet, Siegfried Kessler, Sonny Grey, Alan Silva, tout en participant à des créations théâtrales, de musique contemporaine et en enseignant au Conservatoire d’Angoulême (1994-99). Il joue ses compositions avec ses propres groupes, se produit avec Michel Godard, Raul Barboza, François Mechali, Jean-Michel Pilc, Christian Escoudé, François Tusques…

Instrumentiste exigeant, gaiement singulier et serinement lyrique, on reconnaît dans son goût pour les larges intervalles, ses phrases “physiques” et son pluri-instrumentisme généreux une attirance pour l’univers de Eric Dolphy. Sa musique, l’une des plus droites et chaleureuses qui soit, entraîne l’auditeur au confluent de senteurs du monde (pays celtes, Orient, Brésil…) inexorablement reliées à l’universalité de la musique africaine-américaine.

(extrait du Nouveau Dictionnaire du Jazz - Gérard Rouy)

Cérémonie vendredi à 16h30 au crématorium du Père Lachaise, 71 rue des Rondeaux, 75020 Paris