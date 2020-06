Hitsville : The Making of Motown”, documentaire musical sur OCS

Les 60 ans du label Motown, à travers un documentaire sur la chaîne de télévision OCS, première diffusion en France. Disponible jusqu’au 10 juillet.

L'année 2019 marque le soixantième anniversaire de la fondation de la légendaire maison de disques américaine Motown. A cette occasion, les réalisateurs Benjamin et Gabe Turner content l'histoire de ce label pas comme les autres, créé en janvier 1959 par Berry Gordy dans un ancien studio de photographie situé à Détroit. Surnommé Hitsville USA, ce studio d'enregistrement a permis de nombreux artistes de révolutionner la musique noire américaine durant les années 1960. Parmi eux figurent Marvin Gaye, The Supremes, Stevie Wonder, The Temptations, The Four Tops, Smokey Robinson et un jeune Michael Jackson au sein des Jackson 5. Un documentaire passionnant sur un label mythique, riche en images d'archives et témoignages.

(extrait du communiqué de presse)

Bénéficiant de la participation de nombreux acteurs majeurs de l’aventure – au premier rang desquels Berry Gordy lui-même –, “Hitsville : The Making of Motown” résume en un peu moins de deux heures la naissance et la vie de l’une des maisons de disques les plus importantes de l’histoire de la musique. Si l’ensemble reste très orienté sur l’histoire “officielle” et oublie pudiquement les points les plus controversés, la présence de témoins de luxe (Stevie Wonder, Smokey Robinson, Martha Reeves… mais pas Diana Ross !) en fait un documentaire de référence. (Soulbag)

à réécouter émission Easy tempo Autour de la Motown