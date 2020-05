Giovanni Falzone - L’Albero delle Fate

Avec “L’Albero delle Fate” qui paraît chez Parco della Musica, le trompettiste italien Giovanni Falzone célèbre l’art du quartet.

Le nouvel album de Giovanni Falzone Open Quartet pour le Parco della Musica Records, “L'Albero delle Fate” (l’arbre des fée), est né avec le désir de célébrer, à travers une série de compositions originales écrites par l'artiste pour l'occasion, à l'un des ensembles les plus classiques qui soient : le quartet. Le choix de ce type de formation part du désir d'approfondir le potentiel du son acoustique sous toutes ses facettes, après une période de recherche autour des sons électriques. L'utilisation de ce type d'ensemble, historiquement la plus "classique" des formations, a été un point de départ très stimulant pour un travail de composition. Giovanni Falzone a essayé de mêler le jazz à toutes les formes d'écriture et d'improvisation qui ont eu lieu au cours du XXe siècle.

(extrait du communiqué de presse en italien)

Giovanni Falzone (trompette)

Enrico Zanisi (piano)

Jacopo Ferrazza (contrebasse)

Alessandro Rossi (batterie)