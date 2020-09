Gary Peacock, contrebassiste de jazz, est mort à l'âge de 85 ans.

Grand contrebassiste de jazz, Gary Peacock est mort à l'âge de 85 ans. Durant ses 55 ans de carrière, ses talents de musicien ont séduit des grands noms du jazz, notamment Keith Jarrett et Miles Davis.

Après plusieurs jours de rumeur, la triste nouvelle est confirmée. Le contrebassiste, Gary Peacock est décédé le 4 septembre à son domicile dans le nord de l'État de New York. L'annonce a été confirmée à NPR par ses proches.

Le contrebassiste américain, Gary Peacock est né le 12 mai 1935. Il débute l'apprentissage du piano, de la trompette et de la batterie dès 1948.

Durant sa carrière de musicien, il jouera avec de grands noms du jazz tels que le pianiste Paul Bley, le guitariste Barney Kessel, le pianiste et compositeur Bill Evans et le trompettiste et compositeur Miles Davis en 1964.

A la fin des années 60, Gary Peacock change de vie et s'intéresse à la cuisine macrobiotique et à la méditation.

Revenu à la musique au début des années 1970, le succès sera particulièrement au rendez-vous avec le trio Standards créé en 1983 avec le pianiste Keith Jarrett et le batteur Jack deJohnette.

Récemment, il a collaboré avec des musiciens Française tels que les pianistes Martial Solal et David Kadouch.

Jean-Baptiste Urbain dans la matinale, Alex Dutilh dans Open Jazz lui rendront hommage mardi 8 septembre.

A écouter

Tales of Another avec Keith Jarrett et Jack DeJohnette (ECM 1977)

December Poems avec Jan Garbarek (ECM 1978)

En collaboration avec :

Bill Evans - Trio 64 (Verve 1963)

Keith Jarrett - Standards, Vol. 1 & Vol. 2 (ECM 1983)