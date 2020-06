Frédéric Favarel - Fred & (New) Friends

Après un précédent album résolument électrique (« JazzPop » paru en 2012), le guitariste Frédéric Favarel éprouve le désir de revenir à une approche acoustique et d’explorer l’univers de Bill Evans.

À travers le trio, formule de prédilection des pianistes de jazz, Frédéric Favarel retranscrit ici l’influence de Bill Evans, tant dans les aspects mélodiques, rythmiques et harmoniques du jeu du pianiste, que dans la recherche d’une expression artistique et d’une interaction permanente entre les musiciens.

Dans cette aventure, Gautier Garrigue (batterie) et Nicolas Moreaux (contrebasse) partagent une sensibilité commune au répertoire « evansien », un goût pour l’ouverture et la prise de risques. Partenaire artistique fidèle depuis plusieurs années, la pianiste,compositrice et cheffe d’orchestre Carine Bonnefoy est également invitée sur trois titres.

(extrait du communiqué de presse)