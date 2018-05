Fabrice Martinez Chut ! - Rebirth Reverse

Fabrice Martinez n’avait pas tout dévoilé dans “Rebirth”, le précédent album de son quartet Chut ! sorti en mai 2016 sur le label ONJ Records. Le groupe du flamboyant trompettiste revient au printemps 2018 avec un double vinyle “Rebirth Reverse”.

“Rebirth” et “Reverse” partagent le même ADN harmonique mais leur caractère musical est très différent. Dans ce double album, chaque titre est décliné en deux versions que tout oppose. Tandis que le très électrique “Rebirth”, façonné en 2016 au studio Ferber, se voit remasterisé afin de s'adapter aux sillons du vinyle et à la chaleur retrouvée de l’analogique, “Reverse”, le nouvel opus totalement acoustique, a pour sa part bénéficié d’un enregistrement en direct dans le volume généreux d’une chapelle. Profitant de la sublime réverbération naturelle du lieu, la contrebasse, le piano, la batterie et le bugle résonnent de leurs plus beaux timbres. On retrouve, au fil des sillons de cette narration aérienne, l’infaillible duo rythmique Bruno Chevillon - Éric Echampard, ainsi que le piano complice de Fred Escoffier. Fabrice Martinez, quant à lui, continue de souffler magistralement le chaud et le froid à travers le cuivre — à noter que pour “Reverse”, il joue exclusivement le bugle — et d’imposer une personnalité résolument hors norme.

