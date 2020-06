Émilie Moreau, Edouard Ferlet - Résonance, Musique et do-in

Emilie Moreau et Edouard Ferlet publient chez Billaudot, le livre “Résonance, Musique et Do-In”. On respire un grand coup avant de lâcher prise.

Le do-in des musiciens participe à développer une relation à soi-même, dans la présence et en jouant de son instrument, favorisant ainsi une plus grande liberté d’expression. Ces pratiques sont accessibles à tous les instrumentistes confirmés, interprètes, improvisateurs, compositeurs, issus du jazz, du classique ou de tout autre style musical, ainsi qu’aux enseignants qui veulent introduire la conscience corporelle dans leur pédagogie.

Les pratiques sont rassemblées autour de cinq thématiques faisant écho à cinq éléments issus de la culture chinoise et de la compréhension de la nature, de l’univers et de l’être humain : rythme - terre, mélodie - eau, harmonie - feu, son - métal,créativité - bois. Le Do in des musiciens invite à trouver de nouvelles manières d’entrer dans la musique et à se rendre disponible à la créativité, l’improvisation et la composition

Qu’est ce que le do in ?

Le Do-In signifie « la Voie de l’énergie ». C’est une pratique corporelle inspirée par les trajets des méridiens d’acupuncture qui parcourent l’ensemble du corps.

Pour le musicien, ces bienfaits favorisent la prévention des douleurs, l’économie d’énergie, la stabilité physique et la tranquillité d’esprit, la présence.

Comment investir son corps dans l’expression de la musique ?

Des expériences sensitives et corporelles pour déployer sa créativité.

Émilie Moreau

Spécialisée en thérapie manuelle au travers de la médecine chinoise, de l’anatomie du mouvement, de l’équilibre énergétique des corps subtils ainsi que du Chi Nei Tsang, Émilie Moreau est titulaire du Diplôme d’État en Shiatsu. Formée auprès d’Hervé Eugène et Rachel Caille, elle a en parallèle suivi l’enseignement de l’Art du Sentir avec Luis Ansa. Ayant, au long de son parcours, rencontré de nombreux artistes, elle initie en 2014 le Do-in des musiciens et approfondit une méthode orientée vers la prévention des douleurs et le déploiement de la présence par le corps.

Édouard Ferlet

Après un parcours remarqué au Berklee College Of Music de Boston au début des années 90 (diplômé en « Jazz Composition » et lauréat du «Berklee Jazz Performance Award» récompensant le meilleur pianiste de jazz de sa promotion), il joue avec des artistes aussi singuliers que Geoffrey Oryema, Julia Migenes, Nancy Huston,

Airelle Besson, le Trio Viret, Violaine Cochard... Dans un jeu à la fois libre et rigoureux, il développe une voix sensible et poétique, notamment dans l’exploration de l’œuvre de Bach en piano solo.

Pour quels musiciens ?

Ce livre s’adresse à tous les musiciens, qu’ils viennent du classique, du baroque, du contemporain, du jazz, de la musique traditionnelle … de tous niveaux, musicien du dimanche, étudiant, enseignant, professionnel …

Ces pratiques invitent les musiciens à faire confiance à leur instinct et leur intuition qui sont en grande partie la source de leur créativité, indispensable à leur évolution musicale. En se donnant cette disponibilité, le musicien se libère de la théorie et de la technique. Il prend le temps de se côtoyer et découvre avec étonnement une partie de lui trop souvent oubliée.

(extrait du comuniqué de presse)

