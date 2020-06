EHA - Paris Rio New-York

“Paris Rio New York”, troisième album du quintet EHA, illustre la scène multi-culturelle du Paris des années 2000.

, © Philippe Coignet

Le quintet de base de EHA (prononcer é-a), c’est, autour du guitariste et compositeur Philippe Coignet de EHA (prononcer é-a), Leandro Aconcha (Suisse, claviers), Cacau de Queiroz (Brésil, saxophones et flûte), Michel Alibo (Martinique, basse) et Damien Schmitt (France, batterie). Pour le troisième épisode des aventures du groupe, une fusion réussie entre world music, jazz et funk, sons électriques et acoustiques, Philippe Coignet a fait appel à un casting d’invités résolument transatlantique : Mike Stern (USA, guitare), Minino Garay (Argentine, percussions), Andy Narell (USA, steel pans), Mario Contreras (Chili, percussions, tiplé), Juan Manuel Forero (Colombie, percussions, voix), Lionel Segui (France, trombone, tuba), Sulaiman Hakim (USA, sax), Rubinho Antunes (Brésil, trompette)