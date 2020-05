Don Bryant - You Make Me Feel

Son “You Make Me Feel” sortira chez Fat Possum le 19 juin. Don Bryant en livre un single en guise de manifeste soul : It Is Over. Marrant, pour un début.

L’album est produit par Scott Bomar, à qui l’on doit tout récemment la BO de la comédie “Dolemite Is My Name” (avec Eddie Murphy), et mixé par Matt Ross-Spang (Elvis Presley, Al Green, John Prine). Composé essentiellement de nouveaux morceaux, ce nouvel album puisera aussi dans les tiroirs de Bryant qui interprète pour la première fois quelques unes de ses chansons écrites pour d’autres à l’époque. Pour l’accompagner, des membres de la mythique Hi Rhythm Section - Howard Grimes, Archie ‘Hubbie’ Turner et Charles Hodges, fidèles musiciens d’Al Green et Ann Peebles à leurs grandes heures - mais aussi des instrumentistes de St. Paul and the Broken Bones et The Bo-Keys.

Don approche les 80 ans et “You Make Me Feel” ne sera pourtant que son troisième album solo. Artisan-songwriter de la grande époque Hi Records aux côtés du producteur Willie Mitchell, Don Bryant est aussi l’un des trésors vocaux les mieux gardés de la soul sudiste. Celui qui partage la vie de la chanteuse Ann Peebles depuis presque cinquante ans revenait en 2017 avec un nouvel album studio, “Don’t Give Up On Love”, près de cinq décennies après un premier essai en tant que simple interprète, “Precious Soul”.

“Je suis tombé amoureux d'Ann dès le premier jour où elle a débarqué chez Hi”, confie-t-il. “Il se passait tellement de choses autour d’elle, entre les enregistrements, les voyages… Ce n'était pas mon moment. Mais je n’étais pas pressé. Petit à petit nous avons appris à nous connaître, à nous rapprocher à travers notre collaboration. Pour moi, c'était le coup de foudre, mais l’histoire a pris son temps…” (extrait du communiqué de presse)