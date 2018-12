Disparition de la chanteuse de jazz Nancy Wilson

La chanteuse jazz et pop Nancy Wilson est morte jeudi 13 décembre 2018 à l'âge de 81 ans. Elle s'est éteinte à son domicile de Pioneertown en Californie après une longue maladie. Influencée par Nat King Cole ou Dinah Washington, elle a commencé sa carrière de chanteuse en reprenant des standards de jazz. Huit de ses albums parus dans les années 1960 ont été classés dans le Top 20 du Billboard.

Nancy Wilson refusait de se faire cataloguer dans le style jazz uniquement et préférait dire qu'elle était une « song stylist », une styliste de la chanson. L'un de ses albums les plus connus est pourtant le fruit d'une collaboration avec le saxophoniste de jazz Cannonball Adderley. En 1965, elle remporte le Grammy Award de la meilleure prestation R&B avec How glad I am, puis deux fois le Grammy du meilleur album de jazz vocal en 2005 avec R.S.V.P (Rare songs, Very personal), et en 2007 avec Turned to Blue.

Nancy Wilson a également eu une carrière d'actrice à la télévision et au cinéma, ainsi qu'à la radio publique américaine où elle animait une émission de jazz.