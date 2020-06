Dexter Gordon - Live in Chateauvallon

Un concert inédit de Dexter Gordon au Festival de jazz de Châteauvallon, en 1978, sort chez Elemental Music à l’occasion des Disquaires Days.

“Le quartet d'origine était à son apogée, de sa première note jusqu'à sa dernière performance, comme le confirme ce concert. Dexter est d'humeur joyeuse et fougueuse, pimentant ses solos de citations d'autres standards et faisant durer le plaisir. Peu d'enregistrements de ce quartet étonnant ont refait surface. Ce concert est un complément à la hauteur de sa discographie”

Michael Cuscuna (2019)

“Je suis reconnaissant à Elemental Music d'avoir trouvé cet enregistrement à couper le souffle du quartet de Dexter Gordon à Châteauvallon”

Maxime Gordon (2019)

“Toute musique de l'époque et de la mouvance de “Manhattan Symphonie” a une valeur historique et ces enregistrements de Châteauvallon ont une vraie importance. Ce disque entre directement dans le top 5 de Dexter Gordon.”

Brian Morton (2019)

Sortie ce samedi 20 juin chez Elemental Music à l’occasion des Disquaires Days. Ce “Live in Chateauvallon 1978” est proposé soit en vinyle avec 2 titres (Tangerine et More Than You Know, un sur chaque face), soit en double CD avec l’intégrale des 5 morceaux joués au concert du 8 novembre 1978.

Dexter Gordon (saxophone ténor, saxophone soprano)

George Calbes (piano)

Rufus Reid (basse)

Eddie Gladden (batteria)