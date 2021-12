Dave Meder, Unamuno Songs and Stories

“Unamuno Songs and Stories” est la réponse du compositeur et pianiste Dave Meder à cette année 2021 ; réponse d’espoir, d’amour et de paix qu’il puise dans les textes de Miguel de Unamuno. Sortie chez Outside in Music.

“Unamuno Songs and Stories” est le nouvel album du pianiste et compositeur Dave Meder. Une réponse étonnante aux récents bouleversements sociopolitiques aux États-Unis, utilisant les écrits du philosophe Miguel de Unamuno, qui a vécu la guerre civile espagnole, comme analogie historique. En faisant des déclarations poignantes sur ce "moment critique" de l'histoire américaine, “Unamuno Songs and Stories” vise à célébrer la vie avec des thèmes d'espoir, d'amour et de paix tout autant qu'il sert à sensibiliser aux menaces croissantes pour la démocratie américaine. "On a l'impression d'être à un point de rupture sociétale", s'exclame Dave Meder. "De plus en plus, notre discours politique oppose les positions justifiées par les faits à la pure désinformation, et la vérité vérifiable de manière indépendante à la "vérité personnelle." Il nous force à former des tribus, de sorte que la fierté et l'ego nous empêchent d'évoluer dans notre propre compréhension du monde."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L'artiste trouve le contexte historique de ce climat politique polarisé dans la vie et l'œuvre d'une figure complexe : Miguel de Unamuno (1864 - 1936), philosophe, poète, romancier, essayiste et universitaire basque et espagnol, surtout connu pour ses travaux qui ont précédé la guerre civile espagnole. Miguel de Unamuno était un homme complexe dont la vie et l'œuvre sont marquées par le conflit entre le libéralisme et le catholicisme fervent. Sa vision de la démocratie glissant progressivement vers la dictature a longtemps fasciné Dave Meder. "En 2020, alors qu'une pandémie mondiale, une nouvelle lutte pour la reconnaissance raciale, une élection nationale tendue et une transition politique controversée ont laissé tant d'entre nous se débattre pour tout expliquer... j'ai de nouveau eu besoin de relire Unamuno." La musique de “Unamuno Songs and Stories” s'inscrit dans la tradition du jazz tout en puisant ses influences dans un large éventail de sources, dont les chorals de Bach, le blues, le minimalisme et les œuvres pour piano du compositeur espagnol Isaac Albéniz.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Philip Dizack (trompette)

Miguel Zenón (alto saxophone)

Dave Meder (piano)

Marty Jaffe (contrebasse)

Michael Piolet (batterie)