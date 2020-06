Christian Sands - Be Water

Le pianiste Christian Sands trouve l'inspiration dans la multitude de formes, la fluidité infinie et la vitalité de l'eau sur son troisième album sur Mack Avenue, “Be Water”. Sortie le 17 juillet chez Mack Avenue. Avant-première.

Il est impressionnant de réaliser la quantité d'eau qui nous entoure, nous affecte et a un impact sur nos vies. C'est un élément vital pour la survie, mais elle peut être totalement dévastatrice ; elle peut être placide et belle comme torrentielle et violente. Elle est omniprésente - elle coule au bout d'un robinet, représente 70 % de notre corps - et pourtant, elle est intangible, capable de changer de forme ou d'assumer la forme de son environnement.

Sur son étonnant nouvel album, “Be Water”, le pianiste Christian Sands s'inspire de la tranquillité et de la puissance de l'eau et réfléchit aux possibilités offertes par l'écho de sa fluidité et de sa malléabilité. À travers dix pièces palpitantes, Sands évoque tour à tour la sérénité d'un lac baigné de soleil et le drame d'un orage implacable. À peine âgé de 30 ans, Christian Sands a déjà connu une carrière remarquable, tournant et enregistrant avec Inside Straight, le Trio de Christian McBride, tout en collaborant avec des artistes comme Gregory Porter et Ulysses Owens.

Cet enregistrement très expressionniste est réalisé avec son trio de base composé du bassiste Yasushi Nakamura et du batteur Clarence Penn. Le pianiste a aussi fait appel au guitariste Marvin Sewell, au saxophoniste Marcus Strickland, au trompettiste Sean Jones et au tromboniste Steve Davis. Sur un morceau, l'ensemble est même complété par un quatuor à cordes composé de Sara Caswell, Tomoko Akaboshi, Benni von Gutzeit et Eleanor Norton.

“Be Water” est la quatrième sortie de Christian Sands (y compris un EP cinq pistes uniquement numérique en extension de son premier album “Reach”) pour Mack Avenue. L'album tire son titre de la philosophie du maître d'arts martiaux et star de cinéma Bruce Lee (par l'intermédiaire du scénariste Stirling Silliphant, qui a distillé ses pensées pour l'écran). La voix de Bruce Lee apparaît sur la chanson titre de Christian Sands, offrant ce conseil philosophique : "Videz votre esprit. Soyez sans forme, informez vous, comme l'eau. Si vous mettez de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse ; si vous mettez de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille... L'eau peut couler, ou elle peut s'écraser. Sois de l'eau, mon ami". (Citation inspirée de Bruce Lee)

Bruce Lee était une idole de jeunesse pour Christian Sands, qui a grandi en regardant ses films avec son père et a lui-même étudié divers arts martiaux - jusqu'à ce que l'idée de casser des planches et des parpaings avec ses mains semble peu judicieuse pour un jeune pianiste prometteur. Les enseignements de Bruce Lee sont revenus à Christian Sands pendant sa résidence de deux ans au Jazz at Lincoln Center de Shanghai, en Chine, qui lui a ouvert de nouveaux horizons de culture et de philosophie. Ces recherches l'ont conduit aux écrits du maître soufi Hazrat Inayat Khan sur le mysticisme du son et de la musique.

"J'essayais de m'entraîner à être plus ouvert, plus libre, plus flexible que je ne le suis habituellement", explique Christian Sands. "Grâce à cela, j'ai commencé à prendre conscience de la quantité d'eau qui m'entourait. En tournée, il semblait pleuvoir tous les jours ; j'ai même dû changer quelques dates à cause d'un ouragan. J'ai même commencé à voir un nouveau médecin qui m'a dit que j'avais besoin de boire plus d'eau [rires]. Cela semblait être une sorte de message divin pour que je prête attention à l'eau".

Au cas où le pianiste ne recevrait pas ce message, il lui a été délivré sous une forme encore plus directe et émouvante après une représentation à Hawaii. "Je retournais à l'aéroport et j'avais un peu de temps à tuer", se souvient Christian Sands. "Nous avons décidé de nous arrêter en cours de route dans ce très beau parc. Nous étions assis au bord de l'eau et une énorme tortue de mer s'est lentement approchée de moi. Elle s'est approchée de moi et a sorti la tête comme pour dire : "C'est l'essence même de ce sur quoi vous devez écrire".

C'est ainsi que Christian Sands a commencé à composer sa série de compositions la plus ambitieuse à ce jour. Le morceau d'introduction prend forme progressivement, au rythme implacable d'une marée montante. Les sons simples du clapotis des vagues se transforment en une mélodie naissante - jouée à l’archet par le contrebassiste - qui monte lentement mais sûrement en un crescendo saisissant à mesure que d'autres instrumentistes se joignent à lui. La pièce a été modelée sur les ouvertures percutantes d'une autre des influences majeures de Christian Sands, le cinéaste Quentin Tarantino.

“Sonar" est un film qui prend le concept de navigation par le son comme une métaphore de la façon dont nous nous situons par rapport à notre environnement, en faisant écho et en nous situant dans une image plus large. Les mots de Bruce Lee ouvrent la voie à la chorale Be Water I, avec ses lignes des instruments à vent entrelacées sur les tempos changeants de Clarence Penn. La pièce d'accompagnement, Be Water II, est une danse élégante entre le trio et le quatuor à cordes, arrangée par Miho Hazama, camarade de classe de Christian Sands à la Manhattan School of Music.

Propulsé par le rythme de conduite de Clarence Penn, Crash dépeint l'impact des vagues sur le rivage, ou les collisions entre personnes. L'étincelant Drive est à l'image de l'intérieur, imaginant l'ambition personnelle avec la force imparable de l'océan et convoquant des solos féroces de Marcus Strickland et Marvin Sewell. L'amorphe Steam trouve l'eau qui prend sa forme la plus insaisissable, s'évaporant dans l'air devant nos yeux ; la pièce offre le trio dans sa forme la plus abstraite tout en maintenant toujours une tension parfaite entre ses trois pôles divergents et réconciliés.

La nature cyclique de l'eau, sa capacité à s'écouler sur des distances vertigineuses ou à se rassembler dans les nuages pour ensuite retomber sur terre, a suscité le choix de la seule pièce non originale de l'album, une version teintée de gospel de Can't Find My Way Home de Steve Winwood (enregistrée à l'origine par le groupe Blind Faith). La guitare luxuriante de Marvin Sewell et la touche évanescente de Christian Sands évoquent le calme d'un lac sans vagues sur Still. Outro, qui ressemble à une fanfare, inverse de manière ludique l'Intro, terminant l'album sur une note cinématographique festive.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Christian Sands (piano, Fender)

Marcus Strickland (saxophone ténor, clarinette basse)

Sean Jones (trompette, bugle)

Steve Davis (trombone)

Marvin Sewell (guitare)

Yasushi Nakamura (basse)

Clarence Penn (batterie)