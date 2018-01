Cécile McLorin Salvant lauréate du Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz

Le 21 janvier 2018, l’Académie du Jazz, présidée par François Lacharme, a décerné ses prix pour l’année 2017. La cérémonie, organisée au Pan Piper à Paris, fut ponctuée d’intermèdes musicaux interprétés par les lauréats, notamment le contrebassiste américain Christian McBride, Grand Prix de l’Académie du Jazz 2017, ou des artistes invités comme Fred Nardin, Prix Django Reinhardt 2016.

Cette année, le Prix Django Reinhardt, qui récompense le ou la meilleure artiste de l’année écoulée, a été décerné à Cécile McLorin Salvant. En déplacement à Bordeaux, la chanteuse ne pouvait pas être présente, mais elle a fait part de sa joie et de son émotion dans un message vidéo.

« Elle possède une voix d'une justesse absolument renversante avec une élasticité rare, ce qui fait qu'elle l'utilise comme un instrumentiste de haut vol le ferait », a déclaré à l'AFP François Lacharme, président depuis 2005 de l'Académie.

Le palmarès dans son intégralité

Grand Prix de l’Académie du Jazz (meilleur disque de l'année) : Bringin it de Christian McBride

Prix du Disque français (meilleur disque enregistré par un musicien français) : New Monk Trio du pianiste Laurent de Wilde

Prix du musicien européen (récompensé pour son œuvre ou son actualité récente): Susanne Abbuehl

Prix de la meilleure réédition ou du meilleur inédit : Thelonious Monk, Les liaisons dangereuses 1960 chez Sam Records – Saga / Pias et Lucky ThompsonComplete Parisian Small Group Sessions 1956-1959 chez Fresh Sound / Socadisc

Prix Jazz Classique: Michel Pastre avec Dany Doriz et Ken Peplowski pour Tribute to Lionel Hampton

Prix du Jazz Vocal : Karin Krog pour The Many Faces of Karin Krog, Recordings 1967-2017

Prix Blues : Thornetta Davis pour Honest Woman

Prix Soul : The Como Mamas pour Move Upstairs

Prix du livre de Jazz: André Hodeir, le jazz et son double de Pierre Fargeton aux Éditions Symétrie