Blanca Núñez - En Tierra

Le nouveau départ de Blanca Núñez avec “In Tierra” qu paraît chez Double Moon.

Je suis arrivée en Allemagne en 2003 et je ne connaissais pas un mot d’allemand. J'ai tout laissé derrière moi en Espagne : ma famille, mes relations, mes études de beaux-arts, mes amis, tous les endroits connus, tous les chemins rêvés. Alors que mon avion quittait le sol en ce matin d'été, il y a si longtemps, j'ai pu voir à quelle vitesse le terrain est devenu si petit. J'ai vu toute ma vie réduite à ce minuscule morceau de terre marron que je quittais pour l'inconnu. Pendant dix ans, je n'ai pas pu écrire une seule chanson sur ce moment. C'était trop douloureux.

Alors, quand mon frère et sa famille ont également déménagé en Allemagne en 2013, je me suis souvenu de ce moment dans l'avion. Cela m'a tellement touchée que j'ai commencé à écrire une chanson intitulée En tierra (sur terre). "Un nouveau départ est un cadeau", dis-je à Adelante, et c'est comme ça depuis 2003. Une nouvelle langue, de nouvelles chances, de nouvelles personnes, une nouvelle musique et de nouvelles familles. Je voudrais vous encourager à écouter cet album avec un esprit ouvert. Il ne s'agit pas de jazz, de folk, de chanteur/auteur/compositeur ou de latin. Il s'agit de la vie, du dépassement, de la douleur, de la force, de l'amour et de toutes les choses qui nous relient à la vie et les uns aux autres. Et il s'agit d'abattre les frontières de toutes sortes. Blanca Núñez

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Blanca Núñez (voix, guitare)

Julian Bossert (flûte, clarinette, saxophone alto)

Norman Peplow (piano, arrangements)

Jakob Kühnemann (contrebasse)

Alfonso Garrido (percussions, batterie)