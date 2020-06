Barney Wilen & Alain Jean-Marie - Montreal Duets

Un concert inédit de Barney Wilen et Alain Jean-Marie, en duo au Festival International de Jazz de Montréal, le 4 Juillet 1993, paraît chez Elemental Music.

« L’alchimie d’un duo ne se décrète pas. Elle se vérifie dans le vif de l’échange. Le concert de Montréal en est la preuve vivante. Avec ces deux musiciens, le jazz n’est pas une question de tempo ou de répertoire, de grilles ou de nombre de notes par mesure. C’est d’abord une affaire de respiration, de ponctuation de la phrase, de politesse à l’égard du silence, donc de la musique. » Pascal Anquetil

« Le partenaire préféré de Barney Wilen pour le piano, durant une majeure partie de sa carrière, était Alain Jean-Marie, né en Martinique. Il interviendra sur “La Note Bleue” et “Wild Dogs of the Ruwenzori”, mais l'apparition du duo à Montréal en 1993 reste la meilleure façon d’analyser leur alchimie musicale. » Brian Morton

(extrait du communiqué de presse)

On découvre ces inédits proposés par Elemental Music à l’occasion des Disquaires Days. “Montréal Duets” est proposé soit en vinyle, avec 6 titres, soit en double CD avec l’intégrale des deux concerts donnés ce jour là dans la salle du Gesù, le premier à 20h, le second à 22h30.