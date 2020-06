Antti Lötjönen - Quintet East

Le bassiste Antti Lötjönen, l'un des musiciens les plus actifs de la scène jazz finlandaise, frappe un grand coup avec son premier album en tant que leader. "Quintet East" sort sur le label We Jazz d'Helsinki.

"Quintet East" est composé de Verneri Pohjola à la trompette, de Mikko Innanen (de Koma Saxo) et de Jussi Kannaste (de 3TM) aux saxophones, ainsi que de Joonas Riippa à la batterie. Antti Lötjönen lui-même est surtout connu pour son travail avec The Five Corners Quintet, 3TM, Ilmiliekki Quartet, Aki Rissanen Trio et le saxophoniste Timo Lassy. Fin 2018, Antti Lötjönen a tourné en trio sur les grandes scènes européennes, avec Jeff "Tain" Watts et Kurt Rosenwinkel.

Sur son nouvel album, Antti Lötjönen brille à la fois comme bassiste et comme compositeur, présentant un programme de 9 titres, dont 8 sont écrits par lui. Des compositions ambitieuses comme le titre principal Erzeben Strasse et Le Petit Lactoire côtoient des teasers courts et empreints de douceur comme le funky P.S., le pastoral Rowan et les deux titres de basse solo Monographs I & II. Bien que le groupe soit composé de stars et possède un potentiel d'improvisation illimité, il reste uni et délivre un discours musical fort, qui fait écho à l'esprit de bricolage et à la flamme de la musique libre de la fin des années 60, mais qui est aussi très présente aujourd'hui dans une musique de jazz en constante évolution.

Il sort au moment du 40e anniversaire de l'artiste, ce qui lui permet d'atteindre son objectif de sortir son premier LP juste avant ses 40 ans. Avec ce nouvel album, on s'attend à ce que davantage d'auditeurs cherchent les "o" de leur clavier lorsqu'ils décrivent la nouvelle musique qui les passionne actuellement. Antti Lötjönen va s’inscrire durablement dans leur paysage.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Verneri Pohjola (trompette, trompette de poche)

Mikko Innanen (saxophone sopranino, saxophone alto, saxophone baryton)

Jussi Kannaste (saxophone ténor)

Antti Lötjönen (contrebasse)

Joonas Riippa (batterie)