Antoine Pierre Urbex - Suspended

AVANT-PREMIERE - “Suspended” sortira le 11 septembre chez OutNote. C’est le troisième et nouveau répertoire du groupe Urbex, dirigé par le batteur Antoine Pierre. Il a été enregistré en concert à Flagey dont Antoine Pierre est l’artiste en résidence, lors du Brussels Jazz Festival 2020.

‘Suspended’ est un répertoire original écrit en hommage à la période électrique de Miles Davis, et en particulier à l’album “Bitches Brew”, qui fête ses 50 ans en 2020. Antoine Pierre s’est inspiré de l’énergie et de la vibe de cet enregistrement iconique pour composer les titres de son nouvel opus.

Deux singles sont dévoilés, Steam le 19 juin et Sound Barrier le 14 août.

Urbex a donné plus de 60 concerts depuis sa création en 2015 (Middelheim Jazz Festival (Be), PBA (Be), Flagey (Be), Paradox (NL), Bimhuis (NL), Altes Pfandhaus (De), Festival Soleils Bleus (Fr),...). Le groupe a sorti deux albums sur Igloo Records en 2016 et 2018, le second ‘Sketches Of Nowhere’ ayant reçu les récompenses ‘CHOC Jazz Magazine’, ‘Indispensable JazzNews’ et ‘MUST TSF Jazz’ ainsi que l’Octave de la Musique 2019.

Urbex est l’acronyme de “Urban Exploration”, une pratique qui s’intéresse l’esthétique fascinante des vieux immeubles abandonnés. La musique d’Urbex fait écho à cette atmosphère ; vivante et déserte, chaotique mais structurée.

Urbex est dirigé par Antoine Pierre, qui signe toutes les compositions.

Le batteur et compositeur Antoine Pierre (1992), basé à Bruxelles, est devenu une figure incontournable de la scène de jazz belge et européenne. Leader des groupes Urbex et Next.Ape mais aussi sideman actif, il fait partie de plusieurs groupes importants sur la scène internationale - entre autres avec l’éminent guitariste Philip Catherine ou encore “TaxiWars”, l’expérience jazz vs. rock menée par Tom Barman et Robin Verheyen.

De retour de New York en 2015 où il a étudié pendant un an après avoir obtenu son diplôme du Conservatoire royal de Bruxelles, Antoine reçoit le Sabam Jazz Award Young Talent. Plus tard dans l’année, il entre en studio pour enregistrer son premier album en tant que leader, “Urbex”. Sorti en 2016, le groupe tourne pendant deux ans en Belgique, puis retourne en studio pour enregistrer un deuxième album, “Sketches Of Nowhere” (2018, Igloo Records). Acclamé par la critique (Choc Jazzman, Indispensable Jazz News, Octave de la Musique 2019, ...), ils entament leur première tournée internationale (BimHuis (NL), Paradox (NL), La Petite Halle (FR), Soleils Bleus Festival (FR), Altes Pfandhaus (DE),...) avec différents line-ups et invités, tels que Ben Van Gelder, Reinier Baas ou encore Magic Malik.

Une autre facette de la personnalité artistique multiple de Pierre se manifeste par la création de son groupe trip-hop/alternatif/électrique Next.Ape dans lequel il s’associe à la chanteuse hongroise Veronika Harcsa, au guitariste Lorenzo Di Maio et au claviériste luxembourgeois Jérôme Klein. En février 2019, ils sortent leur premier EP et font une tournée internationale (Hongrie, Maroc, Luxembourg, Belgique), parfois avec le saxophoniste américain Ben Wendel comme invité spécial. Tout au long des années 2019 et 2020, ils vont régulièrement en studio pour préparer leur premier album qui sortira à l’automne 2021.

En janvier 2020, Pierre est l’artiste en résidence au Brussels Jazz Festival (Flagey) pour lequel il est chargé de présenter 3 projets différents : un quartet ‘all star’ avec le saxophoniste américain Joshua Redman, le pianiste Eric Legnini et le contrbassiste Or Bareket. Il présente aussi un set entièrement improvisé avec ses collègues batteurs Lander Gyselinck et Mark Schilders. Et enfin, une version élargie de son groupe Urbex. Ce dernier concert a été enregistré et a donné naissance à leur troisième album, “Suspended” (septembre 2020).

Au fil des années et des différents projets qui ont donné naissance à plusieurs albums, Antoine Pierre a affiné son approche et son style. Cela l’a amené à se démarquer clairement et à être accueilli par les meilleurs musiciens de jazz. Pierre est un sideman très demandé (Jean-Paul Estiévenart Quintet, Veronika Harcsa Quartet, TaxiWars,...) qui a déjà joué avec différents musiciens de renom, tels que Philip Catherine, Joshua Redman, Enrico Pieranunzi, Ben Wendel, Logan Richardson, Jacky Terrasson, Didier Lockwood, Or Bareket, Jasper Blom, Pablo Held, Jesse Van Ruller...

(extrait du communiqué de presse)

Antoine Pierre (batterie, compositions)

Jean-Paul Estiévenart (trompette)

Bram De Looze (piano)

Bert Cools (guitare, électroniques)

Félix Zurstrassen (basse électrique)

Fred Malempré (percussions)

+ Invités

Ben Van Gelder (saxophone alto)

Reinier Baas (guitare)

Jozef Dumoulin (Fender Rhodes, électroniques)