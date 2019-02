André Francis, "Monsieur Jazz", s'est éteint

C'était une figure historique de la diffusion du jazz en France. André Francis s'est éteint le 12 février 2019 à l'âge de 93 ans. Il est mort dans son sommeil, indique sa fille.

Homme de radio et de télévision, programmateur de concerts et de festivals : André Francis aura vécu au rythme du jazz, pendant presque 50 ans. Toute sa carrière aura été consacrée à cette musique, à partir de 1947 - il n'a que 22 ans et organise ses premiers concerts - jusqu'à sa retraite en 1996. Au total, André Francis aura organisé plus de 10 000 concerts de jazz.

à réécouter émission Open jazz Hommage à André Francis

En 1954, il participe à la fondation de l'Académie du jazz avec Jean Cocteau. Quatre ans plus tard, il publie l'ouvrage qui fait désormais référence dans le milieu, intitulé Jazz.

En 1964, il devient responsable du Bureau de jazz de Radio France. Il multiplie les émissions sur les antennes de France Inter, France Culture et France Musique : « Jazz Variétés » avec Charles Delaunay et Bobby Forest, puis « Jazz Sur Scène » et « Jazz Vivant ». C'est lui qui présente le premier concert de jazz diffusé en direct sur France Musique, depuis le studio 104 de la Maison de la Radio, le 6 janvier 1968.

André Francis se cache également derrière le légendaire et turbulent Festival de jazz de Châteauvallon ou le Festival de jazz de Paris qui voit passer tous les monstres sacrés de cet univers dans les années 80.

Même retraité, André Francis continue d’œuvrer pour le jazz. En 2010, par exemple, il participe à une encyclopédie sonore du jazz, l’équivalent d’un Larousse. La Grande Histoire du Jazz produit par le label Chant du Monde ne contient pas moins de 100 CD, déclinés sous la forme de quatre coffrets. Des coffrets élaborés depuis son appartement parisien du XVe arrondissement, situé à quelques d'une grande maison ronde qu'il voyait par sa fenêtre. "Depuis que j'ai quitté la Maison de la Radio, je la domine", confiait-il au journal La Croix en 2011. André Francis restera pour des générations de Français la voix du jazz sur les ondes de Radio France.

Hommage sur France Musique

Open Jazz du mardi 12 février : rediffusions d'interviews données en décembre 2010.

Banzzaï du mardi 12 février : diffusion de concerts présentés par André Francis.

Les légendes du jazz samedi 16 février : premier concert de jazz diffusé sur France Musique depuis le 104.

Les légendes du jazz 6 et 7 avril 2019 : Miles Davis à Antibes le 27 juillet 1963, avec deux inédits non parus sur le disque de ce concert, présenté par André Francis.