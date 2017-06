La plus parisienne des américaines, la plus sulfureuse des danseuses de music-hall, la plus grimaçante des icônes, c’est Joséphine Baker.

Première femme noire à accéder au rang de star en Europe, symbole de la libéralisation des mœurs pendant les Années Folles, Baker a été sur tant de scènes et de fronts qu’on a parfois du mal à saisir la complexité de son personnage. Certains gardent en tête l’image de la danseuse sauvage, une simple ceinture de banane autour des hanches. D’autres se souviennent plutôt de la résistante, agent de renseignement des services français, ou de la militante en faveur des droits civiques, dans les années 1960…

Pour ne rien manquer de son histoire romanesque et passionnante, voici 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Joséphine Baker.

Cendrillon, version Folies Bergère

L’histoire de Joséphine Baker est comme une version moderne et américaine de Cendrillon, le conte de Charles Perrault. Née en 1906 à Saint-Louis (Missouri, Etats-Unis), elle grandit dans la pauvreté, sans amour ni affection de la part de sa mère Carrie, travaillant avant et après l’école pour subvenir aux besoins de sa famille.

Déjà enfant, elle aime danser et amuser la galerie. Mais qui aurait pu imaginer qu’à seulement 20 ans, elle serait la coqueluche des Folies Bergère, habillée par les grands couturiers de Paris ?

Dans l’histoire de Joséphine Baker, pas de place pour marraine la bonne fée. Sa bonne étoile, c’est elle. Eternelle optimiste, Joséphine prend les devants et frappe seule à la porte du destin, réussissant à se faire embaucher comme habilleuse dans la troupe des Dixie Steppers, avant de rejoindre celle de la comédie musicale Shuffle Along, premier spectacle intégralement interprété par des artistes noirs à Broadway (New York).

Un masque de grimaces

Lorsqu’elle traverse l’Atlantique en 1925, Joséphine n’est donc déjà plus une parfaite anonyme. Elle a déjà dansé à Broadway, où elle s’est faite remarquer pour… ses grimaces.

C’est bien là l’arme ultime de Joséphine Baker, qu’elle utilisera tout au long de sa carrière : loucher, tordre son visage. Une arme, parce que l’effet sur son public est radical, mais c’est aussi pour elle un moyen de défense, une façade.

Faire le pitre permet à Joséphine de cacher ses peur, ses angoisses et ses complexes. Petite fille, on lui répète qu’elle n’est pas belle. Et lorsqu’elle débute sa carrière de danseuse, aux Etats-Unis, on la juge trop petite et trop maigre.

« Je n’ai pas la prétention d’être jolie. J’ai les genoux pointus et les seins comme une garçon de dix-sept ans. Mais si mon visage est maigre et laid, si les dents me sortent de la bouche, mes yeux sont beaux et mon corps intelligent ». (entretien pour Marseille-Matin, le 21 novembre 1931).

L’Incarnation d’un fantasme colonial

L’intelligence corporelle de Joséphine Baker s’exprime à travers la danse. Si elle fait sensation en 1925 à Paris, dans la fameuse Revue Nègre, c’est parce que critiques et spectateurs sont fascinés par son corps et sa façon de se mouvoir : énergique, déjantée, presque épileptique.

Dans la Danse sauvage, tableau final de la Revue, elle apparaît seins nus, un col de plumes autour du cou. Ce costume répond au fantasme de la société française sur les populations et cultures d’Afrique : des pays sauvages, primitifs, mais dominés. Pourtant Joséphine n’arrive pas des colonies, mais de New York, et les mouvements qu’elle enchaîne sont issus des dernières danses en vogue, comme le charleston.

Rappelons-nous que la danse en vogue au moment où Baker débarque à Paris, c’est la valse, danse de salon, particulièrement codifiée et retenue. Voir sur scène les déhanchés frénétiques et érotiques de Joséphine est alors un événement, une révolution digne de la première du Sacre du Printemps.

Une people avant l’heure

1926 : la troupe de la Revue Nègre rentre d’une tournée triomphale à travers l’Europe. Joséphine est appelée par l’établissement dont elle deviendra la plus grande vedette : les Folies Bergère.

La voilà sur la scène des Folies, vêtue de sa célèbre ceinture de bananes. Le succès est immense et ses numéros influent sur la mode parisienne : désormais, les femmes veulent un teint hâlé et se plaquent les cheveux sur le crâne avec du Bakerfix.

Elle a à peine 20 ans lorsque le journaliste et écrivain Marcel Sauvage la sollicite pour écrire ses mémoires... 20 ans, mais déjà une longue vie derrière elle, de la pauvreté du quartier noir de l’East Saint Louis à l’incarnation d’un symbole sexuel des Années Folles.

Une critique aussi vive que son succès

Lorsqu’il assiste à la première de la Revue Nègre, l’influent Robert de Flers, membre de l’Académie française et critique au Figaro, écrit ainsi que le spectacle est « un lamentable exhibitionnisme transatlantique qui semble nous faire remonter au singe en moins de temps que nous n’avons mis à en descendre ».

Une critique violente, empreinte de racisme, et qui annonce la violence verbale que Joséphine devra par la suite affronter, dans une Europe où Adolf Hitler a publié Mein Kampf, et dans laquelle se répandent les idées xénophobes.

Lors de sa seconde tournée européenne, en 1928, ses spectacles font l’objets de vives controverses. A Vienne, les églises catholiques sonnent leurs cloches pour prévenir de l’arrivée imminente de cette 'dégénérée’. A Munich, son spectacle est annulé pour des raisons d’ordre public : l’affrontement entre ses défenseurs et détracteurs est trop violent.

Certains s’opposent à Joséphine par racisme : ils ne comprennent pas que l’on puisse payer pour aller applaudir une danseuse noire. L’église catholique s’élève, elle, contre la nudité et l'obscénité de ses chorégraphies. Quant aux habitants de Yougoslavie, Tchécoslovaquie ou de Hongrie, ils protestent contre le prix exorbitant des billets de ses spectacles et de ses costumes.

Chanteuse de jazz ou d’opérette

Joséphine Baker, c’est près de 50 ans de carrière. Mais pas non plus 50 ans de danse effrénée. Au début de sa carrière parisienne, on vient la voir bouger ses hanches et ses fesses. Mais à la veille de la Seconde guerre mondiale, Joséphine Baker foule désormais les planches du Casino de Paris, elle danse toujours, mais se met aussi au chant avec une petite voix jazzy.

En 1934, on lui propose le rôle titre de La Créole, opérette de Jacques Offenbach. Une opérette ? Joséphine craint que ça ne « jazze » pas assez. Sera-t-elle à la hauteur de la partition de ce Monsieur Offenbach ? « Il est mort », lui répond-on. Joséphine est rassurée, et prend le rôle, remplissant le Théâtre de Marigny des semaines durant.

Baker semble savoir tout faire, à condition d’être sur scène, face au public. Lorsqu’elle se trouve dans un studio d’enregistrement ou sur un plateau de cinéma, la voilà moins à l’aise. Son premier film, La Sirène des tropiques, est d’ailleurs un échec...

Mariée cinq fois (au moins)

L’appétit sexuel de Joséphine Baker est aussi vif que ses chorégraphies. A Paris, elle multiplie les amants, parmi lesquels on compte notamment Georges Simenon, l’auteur de la série des Maigret.

Puis, en 1926, c’est le coup de foudre. Un italien, Giuseppe Abatino, qui se fait appeler Pepito. Pendant dix ans, il sera son manager, son conseiller financier et artistique. Si les deux amants tentent de faire croire à la presse qu’ils sont mariés et que Pepito est l’héritier d’une grande famille aristocratique, il n’en est rien.

En fait Joséphine ne veut pas épouser Pepito. Elle a d'ailleurs déjà été mariée deux fois, à 13 puis à 15 ans. Ce n’est que passé 30 ans, en 1917, qu’elle accepte qu’un homme lui repasse la bague au doigt. Il s’agit de Jean Lion, un homme riche et mondain, et leur mariage permet à Joséphine d’obtenir la nationalité française.

Elle aura encore deux autres maris : le tranquille et dévoué Jo Bouillon, avec qui elle adopte douze enfants et construit un immense domaine, les Milandes. Puis Robert Brady, un artiste américain avec qui elle ne reste unie qu’une seule année, peu avant sa mort.

007 Baker

Lorsque la France déclare la guerre à l’Allemagne, en 1936, les services de renseignement recrutent diverses personnalités. Artiste invitée de toutes les grandes scènes européennes, mondaine qui fréquente soirées et salons, Joséphine peut facilement se déplacer à travers l’Europe, son profil est idéal.

Mais les agents se méfient : l’ombre de Mata Hari, cette danseuse Hollandaise qui a trahi les services français pendant la Première guerre mondiale, plane encore parmi les responsables du contre-espionnage.

Usant de son intelligence, de son charme, mais aussi de son amour pour la France, Joséphine parvient à les convaincre. Elle opère d’abord dans les soirées parisiennes, où elle recueille les confidences des officiers. Puis, lorsque les Allemands envahissent la France et Paris, elle se réfugie dans le Sud puis en Afrique du Nord. Elle y est longtemps hospitalisée, souffrant à trois reprises d’une septicémie, mais dès sa sortie de l’hôpital, elle rejoint le mouvement du Général de Gaulle pour la France Libre.

Après la guerre, elle se rend à plusieurs reprises aux Etats-Unis, où elle combat alors en faveur du mouvement des droits civiques. Elle qui a souffert du racisme et de la ségrégation ne manque aucune occasion pour défendre la communauté afro-américaine : des procès, des déclarations à la presse, des rencontres avec des chefs d’entreprise, mais aussi des clauses dans chacun de ses contrats signés avec les salles des spectacles pour interdire toute discrimination à leur entrée.

Le DisneyLand de Joséphine Baker

Au lendemain de la guerre, Joséphine a un projet, une ambition : prouver que la fraternité est possible entre toutes les cultures. Avec son mari Jo Bouillon, elle adopte douze enfants de diverses nationalités. Ces adoptions suscitent de nombreuses critiques : ses enfants sont comparés à des objets de collection, des souvenirs rapportés de tournées. Même Jo Bouillon s’inquiète face à la générosité sans limite de son épouse ou plutôt, face à son manque de pragmatisme.

Son utopie, Joséphine entend bien en faire une réalité. Elle installe ainsi sa famille dans un grand château de Dordogne, les Milandes, où elle entreprend de construire un véritable site d’attraction touristique : deux hôtels sont bâtis, un golf miniature, des courts de tennis, un musée de cire, des écuries, un bureau de poste, une station essence, un héliport…

Mais cet immense domaine et l’éducation de ses douze enfants coûtent cher, et Joséphine s’endette autant qu’elle doit travailler… En 1968, les Milandes sont en ruine. Sa propriétaire doit encore rembourser plus de deux millions d’anciens francs. Le château est donc revendu, et Joséphine Baker renonce à son rêve.

Le style Baker

Joséphine Baker est capable d’autant de superficialité que de simplicité. Un jour elle se promène son léopard, Chiquita, en arborant fourrures et robes luxueuses. Le lendemain elle est en banlieue, au Vésinet, jardinant en simple chemise et s'occupant de ses nombreux animaux.

Elle qui a tant souffert du manque durant son enfance - du manque d’amour comme du manque d’argent - elle profite de tout ce qui lui est accessible, et s’intéresse à tous ceux qui croisent son chemin.

Dans le taxi, elle s’assied toujours sur le siège avant pour discuter avec le chauffeur. En voyage, elle se lie d’amitié avec les employés d’hôtel, comme en 1973, en Israël, où l’un d’entre eux l’invite à boire le thé dans son village.

C’est donc à l’artiste, mais aussi à la femme engagée et généreuse, que la foule et les membres de l’Etat français sont venus rendre hommage lors de ses funérailles, en 1975. Joséphine Baker est décédée d’une attaque cérébrale en avril, au lendemain d’une soirée de spectacle. Étaient présents à ses obsèques le maire de Paris, le ministre de la Culture, le gendre du Général de Gaulle, mais aussi l’actrice Sophia Loren et la princesse Grace de Monaco.