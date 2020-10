Soirée « Indétrônable Lodéon » Frédéric Lodéon et ses amis musiciens

Le samedi 17 octobre, de 20h à 23h, en direct du studio 104, la soirée "Indétrônable Lodéon" présentée par Clément Rochefort.

Indétrônable Lodéon ?

Et pourtant, après plus de 27 ans derrière le micro à France Inter et à France Musique, Frédéric Lodéon a décidé de raccrocher le micro. Une belle fête s’imposait donc en l’honneur de ce « monstre sacré » : samedi 17 octobre de 20h à 23h sur France Musique, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio, France Musique nous offre trois heures de musique live avec ses amis musiciens: le compositeur Laurent Lefrançois, le clarinettiste Paul Meyer, les pianistes Jean-Philippe Collard,Claire Désert etEmmanuel Strosser, le violoncelliste Jérôme Pernoo, les violonistes Nicolas Dautricourtet Marina Chiche – à qui Frédéric Lodéon a cédé le micro le 30 août dernier.

Et comme Frédéric n’a jamais cessé de soutenir aussi la jeune génération de musiciens, il a convié à sa fête quelques jeunes prometteurs comme le Quatuor Yako, le Trio Sora ou encore la violoncelliste Anastasia Kobekina.

« Indétrônable Lodéon », c’est aussi trois heures pour raconter les plus beaux souvenirs de sa carrière de passionné comme violoncelliste ou à la tête de son rendez-vous musical classique radiophonique devenu le plus célèbre de l’audiovisuel : Carrefour de Lodéon, qui a fêté ses 25 ans en décembre 2017.

Au menu également, de belles anecdotes qui ont fait le sel de ses amitiés musicales et médiatiques, servies avec la verve et l’humeur savoureuses de ce conteur hors-pair qui aura réussi à décloisonner la musique classique pour la faire partager au plus grand nombre.

Bref, « Indétrônable Lodéon », c’est notre manière de dire « Merci » à Frédéric Lodéon et de lui demander de nous raconter, encore une fois, une belle histoire !