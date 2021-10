Saskia de Ville & Christophe Chassol Un duo pimenté dans La 4 Saisons n’est pas qu’une pizza !

Chaque vendredi de 12h30 à 13h sur France Musique.

Depuis début septembre, le vendredi à l’heure du déjeuner, dans la nouvelle émission La 4 saisons n’est pas qu’une pizza ! sur France Musique, la productrice Saskia de Ville et le musicien Christophe Chassol installé au piano, choisissent un thème pour partager des morceaux qu'ils affectionnent devant le public de l’Alliance Française à Paris. Un tandem qui fonctionne grâce à une belle complicité entre les deux protagonistes qui se laissent facilement aller à l’improvisation chère à Christophe. Les prochaines émissions aborderont la thématique Guerre et Paix le 22 octobre, le Mariage le 29 octobre et Etait-ce mieux avant ? le 5 novembre.

Bruits / Musique pour enfants / La folie / L'improvisation / Orient et Occident / Majeur et Mineur / Comprendre pour aimer ?

Biographies

Originaire de Bruxelles, Saskia de Ville est musicologue et journaliste de formation. Elle est productrice à France Musique depuis 2016. Elle y a piloté la Matinale en semaine pendant 3 ans puis le samedi. Elle est à l’origine de la série de podcasts Les Zinstrus (en finale du Prix Europa 2021) qui réunit des comédiens et des musiciens. Depuis début septembre, elle produit La 4 saisons n’est pas qu’une pizza ! avec la complicité du musicien Christophe Chassol le vendredi. Elle travaille aussi pour Arte où elle présente les concerts et les opéras. Elle a été journaliste sur Musiq3 et à la RTBF et dramaturge au Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Christophe Chassol est un compositeur, réalisateur et musicien français. Il est le créateur d’albums/films/performances inclassables, des "Ultrascores", voyages musicaux aux Etats-Unis avec Nola Chérie, en Inde avec Indiamore, en Martinique avec Big Sun et au Japon avec Ludi. En marge de ses concerts à travers le monde, Chassol compose pour le cinéma et la TV et collabore avec des artistes internationaux parmi lesquels Frank Ocean, Solange, Xavier Veilhan, Sophie Calle, Phoenix, ou Sebastien Tellier. Chassol apparaît dès 2017 sur France Musique en tant que chroniqueur dans la matinale de Saskia de Ville.

Enregistrement : deux mercredis par mois à l'Alliance Française (Paris 6ème)

Prochain enregistrement mercredi 27 octobre à 16h - Réservation gratuite sur maisondelaradioetdelamusique.fr