Saison musicale européenne - du 1er janvier au 28 juin 2022

À l’occasion de la Présidence française de l’Union Européenne et avec le soutien du ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et Radio France proposent du 1er janvier au 28 juin 2022 une Saison musicale européenne en partenariat avec France Musique.

Une proposition de la BnF et de Radio France en partenariat avec France Musique

Evénement culturel conçu à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, la programmation de cette saison musicale met en lumière la permanence et la richesse des transferts culturels entre les différents pays de l’Union Européenne. Elle présentera, au travers d’une vingtaine de concerts, des œuvres de compositeurs européens, du XVIIe au XXe siècle, qui ont été composées en France ou pour la France et pour lesquelles la BnF détient des sources essentielles (manuscrits autographes, copies manuscrites, éditions originales...).

Avec deux millions de partitions conservés au sein de son département de la musique, la BnF est l’une des plus riches bibliothèques musicales au monde. Tout au long de la saison, une médiation sera spécifiquement développée pour permettre au public de faire le lien entre les œuvres programmées et les ressources disponibles au sein des collections de la BnF.

Radio France se distingue par l’excellence des musiciens de ses quatre formations musicales, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Tous participeront à cette saison musicale.

Radio France se mobilise doublement puisque France Musique accompagnera cette saison éditorialement, sur son antenne et sur le numérique. Parmi les rendez-vous : la diffusion en direct du concert d'ouverture, le 7 janvier 2022, présenté parSaskia de Villeet du concert de clôture le 28 juin, mais aussi Musicopolis d’Anne-Charlotte Rémond (un Rendez-vous par mois à partir du 12 janvier 2022), Musique Matin de Jean-Baptiste Urbain, France Musique est à vous de Gabrielle Oliveira Guyon, ou encore Les Concerts de la Maison de la radio et de la musique de Charlotte Landru-Chandès…

La saison musicale européenne se déploiera sur les différents sites de la BnF (François-Mitterrand, Arsenal, Richelieu) et à l’auditorium de la Maison de la radio et de la musique ainsi qu’au théâtre des Champs-Élysées, à Bourges, au Théâtre impérial de Compiègne et à l’abbaye de Saint-Riquier. Elle combine de la musique lyrique et symphonique ainsi que de la musique de chambre. Cette programmation musicale met en valeur de nombreuses personnalités, de l’Italien Claudio Monteverdi à la française Michèle Reverdy, en passant par l’Allemand Ludwig van Beethoven, l’Autrichien Wolfgang Amadeus Mozart, le Belge César Franck, le Finlandais Magnus Lindberg, le Polonais Frédéric Chopin, le Tchèque Anton Reicha, le Roumain Georges Enesco…

Retrouvez toute la programmation de janvier à juin 2022 sur bnf.fr et radiofrance.fr

En partenariat avec l’ambassade d’Autriche et le Forum culturel autrichien à Paris, l’ambassade de Roumanie, Céleste Productions-Les grandes voix, Powell Flutes et Buffet Crampon, l’association Jean-Pierre Rampal, l’association française de la flûte «La Traversière», le Centre de musique baroque de Versailles.

