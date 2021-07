QUEL SCANDALE ! Une saga estivale de 16 heures par Jérémie Rousseau, dès le 10 juillet sur France Musique

À partir du 10 juillet, retrouvez la saga Quel Scandale ! présentée par Jérémie Rousseau les samedi et dimanche de 10h à 11h.

Quel Scandale !

Nijinsky et la création du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Elysées en 1913, Staline découvrant Lady Macbeth en 1936, Callas quittant l’Opéra de Rome en 1958, Arvo Pärt affirmant sa foi à Tallin en 1968 lors de la création de Credo, Bayreuth et le Ring de Chéreau/Boulez en 1976… Autant d’événements qui ont défrayé la chronique de l’époque, fait scandale et marqué l’histoire !

France Musique profite de l’été pour s’offrir cette saga de 16 épisodes déclinée en modules vidéo à découvrir sur francemusique.fr et les réseaux sociaux.

16 épisodes diffusés tout l’été, le samedi et le dimanche de 10h à 11h :

Samedi 10 juillet : Carmen tue Bizet

Carmen tue Bizet Dimanche 11 juillet : Mozart sauve sa peau

: Mozart sauve sa peau Samedi 17 juillet : Chostakovitch au pilori

Chostakovitch au pilori Dimanche 18 juillet : Baston à Bayreuth

: Baston à Bayreuth Samedi 24 juillet : Satie choque le bourgeois

Satie choque le bourgeois Dimanche 25 juillet : L’Amérique contre Adams

: L’Amérique contre Adams Samedi 31 juillet : Gesualdo, compositeur assassin

: Gesualdo, compositeur assassin Dimanche 1er août : Debussy réplique

: Debussy réplique Samedi 7 août : Auber met le feu aux poudres

: Auber met le feu aux poudres Dimanche 8 août : Le massacre du printemps

: Le massacre du printemps Samedi 14 août : Berlioz enrage

: Berlioz enrage Dimanche 15 août : Arvo Pärt est banni

: Arvo Pärt est banni Samedi 21 août : Lully, victime collatérale

: Lully, victime collatérale Dimanche 22 août : Haro sur Varèse

: Haro sur Varèse Samedi 28 août : On lynche Maria Callas

: On lynche Maria Callas Dimanche 29 août : Beethoven, une Héroïque qui détonne

Et sur la chaîne YouTube de France Musique:

Quel scandale !8 vidéos sur les grands scandales de la musique classique, diffusées tous les samedis.